Güney Kıbrıs, özellikle 2024 ve 2025 yıllarında turizm sektöründe sergilediği performansla Avrupa Birliği (AB) genelinde zirveye oynamaktadır.

Yatırım destekleri, teşvikler, vergi indirimleri, dijital pazarlama ve Pazar çeşitliliğiyle öne çıkan Güney Kıbrıs bu avantajlarıyla turizmde Avrupa’nın lideri oldu.

2024 yılında geceleme sayısındaki %14,5'lik artışla AB lideri olan Güney Kıbrıs, bu başarısını hem AB fonlarını etkin kullanmasına hem de agresif yerel teşvik paketlerine borçludur.

Güney Kıbrıs'ın turizm yatırımlarına sağladığı hibe oranlarıyla pek çok AB ülkesinden ayrışmaktadır. Otel ve turistik tesis yatırımlarında devlet desteği genellikle yatırımın %50'sinden başlamakta, kırsal veya dağlık bölgelerde bu oran %85'e kadar çıkabilmektedir.

Diğer AB Ülkeleri: İspanya, İtalya veya Yunanistan gibi ülkelerde destekler daha çok vergi indirimleri veya düşük faizli krediler (soft loans) üzerinedir. Doğrudan hibe oranları genellikle %20-40 bandında seyreder.

Kıbrıs, turizm hizmetlerinde (konaklama, yeme-içme) uyguladığı düşük KDV oranlarını koruyarak maliyet avantajı sağlamaktadır.

Dijital Dönüşüm: Turizm işletmelerinin dijitalleşmesi (online rezervasyon sistemleri, yapay zeka destekli pazarlama) için verilen hibeler, Kıbrıs'ı 2025 yılı itibarıyla Airbnb ve Booking gibi platformlardaki büyümede AB üçüncülüğüne taşımıştır.

geleneksel İngiliz pazarının ötesine geçmek için özel teşvikler sunana Güney Kıbrıs, İsrail, Polonya ve Körfez ülkelerinden (Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar) gelen turist sayısını artırmak için havayolu şirketlerine ve acentelere koltuk başına teşvik (incentive) programları uygulanmaktadır.

AB ülkeleri içerisinde rakipleri Yunanistan ve İtalya daha çok marka imajına dayalı global reklam kampanyaları yürütürken, Güney Kıbrıs doğrudan uçuş maliyetlerini düşüren operasyonel desteklere ağırlık vermektedir.

Kıbrıs Rum Yönetimi, konferans ve teşvik turizmine (MICE) yönelik destek programları da yürütüyor. Uluslararası konferanslara 2.000–30.000 Euro arası destek veriliyor. Rum turizm bakanlığı verilerine göre, teşvik gruplarına 20.000 Euro’ya kadar, uluslararası ürün lansmanlarına 30.000 Euro’ya kadar, uluslararası yarışma ve özel ilgi etkinliklerine 10.000 Euro’ya kadar hibe veriliyor.