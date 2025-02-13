Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın, AB tarafından Suriye’ye uygulanan yaptırımların kaldırılmasını veto etmeye hazır olduğu, yaptırımların kaldırılmasına onay vermek için bazı taahhütler istediği bildirildi.

Politis gazetesi, “Politico” gazetesine dayandırarak verdiği haberinde, Türkiye’nin yeni Şam hükümeti üzerindeki etkisinden endişe eden Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın, Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılmasını veto etmemek için AB’den bazı taahhütler talep ettiğini yazdı.

Gazete, her iki ülkenin de, Suriye’ye yönelik AB yaptırımlarının kaldırılmasına karşı olmadıklarını ancak yeni Suriye hükümetinin verdiği taahhütleri yerine getirmeyeceğinden endişe duyduklarını belirterek, Suriye’deki yeni rejimin taahhütlerini yerine getirmemesi durumunda AB’nin yeni yaptırımlar uygulayacağına dair taahhüt istediklerini ifade etti.

Haberde, 27 Ocak tarihinde gerçekleştirilen AB Dışişleri Bakanları Konseyi’nde Suriye’ye yönelik yaptırımların aşamalı olarak kaldırılması amacıyla yol haritası çıkarılması sürecinin başlatılması kararı alındığı da vurgulandı.