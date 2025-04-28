Güney Kıbrıs’ın 2024 yılının son çeyreğindeki bütçe açığı 6 milyon euro olarak açıklandı.

Politis gazetesi, Rum İstatistik Kurumu’nun cuma günü açıkladığı verilere göre, 2024 yılının son çeyreğindeki bütçe açığının 6 milyon euro olduğunu yazdı.

Gazete, 2023 yılının aynı döneminde bütçe açığının 117 milyon 900 bin euro olduğunu belirtirken, 2024 yılının son çeyreğindeki toplam gelirin ise, bir önceki yılın aynı dönemine oranlar yüzde 6.6, yani 255 milyon euro artış göstererek 4 milyar 100 milyon euro’ya ulaştığını vurguladı.