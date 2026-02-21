Güney Lefkoşa’daki Strovolo bölgesindeki bir evin deposunda silah ve mühimmatla 233,5 kilo uyuşturucu bulunmasının yankıları sürüyor.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, yüklü miktardaki uyuşturucunun bulunması olayında tutuklanan 34 ve 26 yaşlarındaki iki şahsın dün mahkemeye çıkarıldığını yazdılar.

Habere göre Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi bu kişiler hakkında sekiz gün tutukluluk kararı verdi.

Rum polisi ise olayı araştırma kapsamında tutukluların aileleri de olmak üzere 22 ifadeye başvurdu.

Gazete polisin, olayla ilgili ele başlarını aradığını yazdı.

-Diğer polisiye olaylar

Alithia gazetesi bir başka haberinde Lefkoşa’nın güneyinde geçtiğimiz perşembe akşamı yine paket servis elemanına saldırıda bulunulduğunu yazdı.

Habere göre yüzleri maskeli olan üç şahıs, paket servis elemanına saldırarak bıçaklı tehditte bulundu.

Bıçaklı tehdit sonucunda paket servis elemanının cep telefonu ile birlikte parası çalındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Alithia gazetesi bir başka haberinde polisin, Larnaka’da bir evde yaptığı aramada içerisinde Güney Kıbrıs’ta dolaşımı yasak olan “Kannabidiol” (CBD) bulunan 38 paket ile içerisinde hintkeneviri bulunan 137 paket tespit ettiğini yazdı.