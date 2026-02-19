Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Türkiye’nin Kıbrıs’ta iki devletli çözümden yana olduğunu belirterek, Tufan Erhürman’ın da aynı pozisyonda olması halinde bunu kamuoyu önünde açıkça ifade etmesi gerektiğini söyledi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Kıbrıs müzakerelerinin 2017’de Crans-Montana’da kesildiği noktadan yeniden başlaması gerektiğini söyledi. Hristodulidis, hedefinin net olduğunu belirterek, görüşmelerin müzakere kazanımları temelinde yeniden başlatılmasını istedi.

Cyprus Mail'de yer alan habere göre Frederick University’nin 60’ıncı kuruluş yıl dönümü etkinliğinde konuşan Hristodulidis, Türk tarafıyla müzakerelere hazır olduklarını yineledi.

Son dönemde yapılan açıklamaların kendisini hedefinden uzaklaştırmadığını ifade eden Hristodulidis, “Hedefim nettir. Crans-Montana’da kaldığı yerden, müzakere kazanımları temelinde görüşmelerin yeniden başlamasıdır” dedi.

Türk tarafı lideri Tufan Erhürman ve BM temsilcisi Maria Angela Holguin ile yapılan son temaslara işaret eden Hristodulidis, üzerinde uzlaşılan çerçevede genişletilmiş bir konferans toplanmasına bağlılığını sürdürdüğünü belirtti.

Erhürman’ın açıklamalarına da yanıt veren Hristodulidis, çözümün sağlanamamasının Rum tarafının “zenginlik ve gücü paylaşmayı reddetmesinden” kaynaklandığı yönündeki iddiaları reddetti. Türkiye’nin Kıbrıs’ta iki devletli çözümden yana olduğunu savunan Hristodulidis, “Eğer Sayın Erhürman’ın pozisyonu da buysa, bunu kamuoyu önünde açıkça ifade etmelidir” ifadelerini kullandı.

AB Konseyi Dönem Başkanlığı ile yaklaşan parlamento seçimlerinin çözüm sürecini etkilemeyeceğini dile getiren Hristodulidis, bu unsurların Kıbrıs sorununun çözüm sürecine herhangi bir etkisi olmadığını söyledi.

11 Aralık’ta yayımlanan ortak açıklamaya da değinen Hristodulidis, metinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına açık atıf yapıldığını belirtti. Bu kararların, siyasi eşitliğe dayalı iki bölgeli, iki toplumlu federasyon çözümünü ayrıntılı şekilde tanımladığını kaydetti.

Hristodulidis, 24 Şubat’ta Erhürman ile yapacağı görüşmede söz konusu çerçeveyi gündeme getireceğini ifade etti.

Bir soru üzerine, Holguin’in Kıbrıs sorununa ilişkin görüş yazısındaki değerlendirmelerinden rahatsız olduğu yönündeki iddiaları da reddeden Hristodulidis, Antonio Guterres’in sözcüsünün diyalog sürecinin haziran ayına kadar devam edeceğini teyit ettiğini aktardı.

Temasların hem adada müzakereciler arasında hem de Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği ile sürdüğünü belirten Hristodulidis, öncelikli hedefinin müzakerelerin yeniden başlaması olduğunu sözlerine ekledi.