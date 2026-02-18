BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin geçen günlerde basınla paylaştığı görüş yazısında Güney Kıbrıs’ta mayıs ayında gerçekleştirilecek milletvekilleri seçimlerinden bahsettiği ve Kolombiya’da 31 Mayıs’ta gerçekleştirilecek başkanlık seçimi adayı olan hayat arkadaşı Sergio Fajardo’nun ekibine katıldığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Kolombiya’daki Seçimlere Katılıyor- Kolombiya’da Başkanlık Seçimleri Var” başlıklı haberinde Holguin’in Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak basınla paylaştığı görüş yazısında Kıbrıs sorunundaki çabayı olumsuz etkileyen üç faktörden biri olarak 24 Mayıs’ta gerçekleştirilecek milletvekilliği seçimlerinini gösterdiğini anımsattı.

31 Mayıs'ta ise Kolombiya’da başkanlık seçimleri yapılacağını ve Holguin’in hayat arkadaşı Sergio Fajardo’nun ekibine katıldığını yazan gazete, Holguin’in görüş yazısında Güney Kıbrıs’ın AB Konseyi dönem başkanlığı ile mayıs ayındaki milletvekilleri seçimlerinin Kıbrıs sorunuyla ilgili olumsuz etkileri olduğunu ve Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a zaman tanınması gerektiğini söylediğini aktardı.

Gazete ancak Holguin’in söz konusu yazıda Kolombiya’da yaklaşan başkanlık seçimleri ve bunun kendisini mayıs ayı sonuna kadar meşgul edeceğinnden bahsetmediğini belirtti.

Ocak ayı başında Holguin’in Kıbrıs’a gelmesinden hemen önce, Kolombiya’da 31 Mayıs’ta gerçekleştirilecek başkanlık seçimi adaylarından Sergio Fajardo’nun hayat arkadaşı Maria Angela Holguin’in resmen ekibine katılacağını açıkladığını yazan gazete, Holguin’in ekipte diplomasi ve uluslararası ilişkiler konularında danışmanlık rolü üstleneceğini belirtti.

Gazeteye göre Fajardo Holguin’in ülkenin çeşitli yerlerine yapılacak ziyaretlere öncülük edeceğini ve hükümet programında siyasi öneriler hazırlanmasına katılacağını ifade etti.

Gazeteye göre Holguin ise açıklamasında seçim kampanyasına katılmasının Kolombiya’daki siyasi kutuplaşmayla ilgili ciddi endişesinden kaynaklandığını dile getirdi.

“Noticias Caracol” isimli kanalın ise Fajardo’nun Holguin’le birlikte bir videosunu yayınladığını yazan gazete, söz konusu kanala göre Holguin’in Fajardo’nun hayat arkadaşı olduğunu ekledi.

- Holguin iki toplumlu komitelerin eş başkanlarını Londra’ya çağırdı

Öte yandan gazete Holguin’in çok kısa bir süre önce Kıbrıs’ta bulunmasına rağmen iki toplumlu komitelerin eş başkanlarını davet etmek için Londra’yı seçtiğini yazdı.

Gazete “yetkili bir kaynağa” atıfta bulunan Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı KİPE’ye dayanarak, iki toplumlu komitelerin eş başkanlarının genel bir görüş alışverişinde bulunmak ve bugüne kadarki deneyimlerden ders çıkarılması için bugünden cumaya kadar Londra’da görüşmeler yapacaklarını belirtti.

- BM ve AKEL’den açıklama

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre ise BM Genel Sekreteri Guterres’in sözcüsü Stephane Dujarric Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı KİPE’ye açıklamasında BM Genel Sekreteri Guterres’in, kişisel temsilcisine güveninin tam olduğunu ve liderler arasında daha çok ilerleme kaydedilmesi gerektiğine dair görüşünü paylaştığını dile getirdi.

Holguin’in görüş yazısıyla ilgili bir soruya karşılık ise Dujarric, bunun Holguin’in sahadaki gerçekliklerle ilgili gözlemlerini yansıttığını ifade etti. Dujarric temaslarda herhangi bir kopukluk olmadığını ve bunların tarafların desteklenmesi için çeşitli aşamalarda sürdüğünü ekledi.

Öte yandan gazete Rum Yönetimi’nin BM Genel Sekreterine resmi bir mektup gönderdiğini ve bu mektupta Türkiye’nin 2025 yılının son çeyreğinde hava sahası, karasuları ve uçuş düzenlemelerine ilişkin çok sayıdaki ileri sürülen ihlalini kayda geçirdiğini de aktardı.

Gazeteye göre AKEL ise Holguin’in görüş yazısını yorumladığı dünkü açıklamasında, Kıbrıs sorunundaki süregelen durgunluk ve ilerleme kaydedilmeden geçen zamana ilişkin gerçekçi bir değerlendirmeye duyulan ihtiyacın yeniden ortaya çıktığını savundu.

AKEL bu durgunluğun yeni olumsuz oldubittilerin oluşmasına zemin hazırladığını ve hazırlamaya devam ettiğini de ekledi.