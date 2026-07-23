Güney Kıbrıs Meteoroloji Dairesi aşırı yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle, bugün için de yeni bir turuncu uyarı yayımladı.

“Riknews” haber sitesi hava sıcaklığının iç kesimlerde 44 dereceye yükselmesi ve bu yıl için yeni bir rekor kırmasının beklendiğini kaydetti.

Turuncu uyarının 12.00-17.00 saatleri arasında geçerli oladuğu belirtilen haberde tüm yetkili birimlerin de yüksek sıcaklıklar nedeniyle teyakkuzda olduğu ifade edildi.

Sıcak hava dalgası nedeniyle turuncu uyarının geçerli olduğu saatlerde açık hava etkinliklerinin askıya alınmasına ilişkin bir kararnamenin yürürlüğe girdiği de vurgulanan haberde sivil savunmanın halka yüksek sıcaklıklardan korunma tavsiyesinde bulunduğu da kaydedildi.