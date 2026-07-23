Rum Elektrik İdaresi’nin (AİK) Vasiliko ve Dikelya santrallerinde birer ünitenin devre dışı kaldığı bildirildi.

Rum radyosu özellikle hava sıcaklığı 43 santigrat dereceye ulaşacağı için turuncu alarm verilen bugün ve yarın, elektrik enerjisi yeterliliği açısından zor geçeceğine dikkat çekti.

Rum Ulusal Enerji Kontrol Merkezi Müdür Yardımcısı Haris Zavallis, Vasiliko’daki 105 MW’lik bir ünitenin dün gece devre dışı kaldığını, bunun da sistem yükünü hat safhaya getirdiğini açıkladı.

Zavallis elektrik enerjisi ihtiyacının dün gün içerisinde bin 321 MV’a, gece de bin 83 MV’a ulaşarak rekor kırıldığını, bugün ise enerji ihtiyacının bin 350, gece de bin 95 MV’a ulaşarak yeni bir rekor kırmasının beklendiğine dikkat çekti.

Rum haber kaynakları, Meteoroloji Dairesi’nin bugün 12.00-17.00 saatleri arasında ilan ettiği turuncu alarmın gece saatlerine de yayılmasının beklendiğine işaret etti.