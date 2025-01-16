Güney Kıbrıs’ta biri bebek, iki kişinin RSV'den (solunum sinsityal virüsü), 10 kişinin de gripten ötürü hayatını kaybettiği belirtildi.

Güney Kıbrıs’ta bu yıl içerisinde düne kadar grip ve RSV’den ötürü toplam 12 ölüm meydana geldiğini yazan Fileleftheros gazetesi, onlarca hastanın ise devlet ve özel hastanelerde tedavi altında olduğunu kaydetti.

Hayatını kaybeden 10 kişinin çok ciddi grip semptomlarıyla tedavi gören kişiler olduğunu yazan gazete, RSV’den hayatını kaybeden kişilerin ise iki aylık bir bebek ile tedavi gören bir kadın olduğunu belirtti.

Gazete, devlet hastanelerinin yoğun bakımlarında söz konusu hastalıklarla alakalı olarak tedavi altında olan 10 kişi bulunduğunu da ekledi.