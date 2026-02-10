Güney Kıbrıs’ta “Respiratuar Sinsityal Virüs” (RSV) nedeniyle dün, ilk ölümün gerçekleştiği haber verildi.

Fileleftheros gazetesi, ölen kişinin 40 yaşındaki bir erkek birey olduğunu ve ek rahatsızlığı bulunduğunu yazdı.

Gazete, grip ve RSV’nin özellikle 14 yaş altı çocukları ve yaşlıları etkilemeye devam ettiğini kaydederken, grip nedeniyle ölenlerin sayısının da 26'ya ulaştığını ve bunların 18'inin, 80 yaş üstü kişiler olduğunu belirtti.

Haberde, Rum Epidemiyolojik Gözetim Merkezi çalışanı Hristos Haralambus’un, mart ayında özellikle İnfluenza B tipi grip olmak üzere, başka bir salgın yaşama olasılığının çok yüksek olduğu konusunda uyarıda bulunduğu kaydedildi.