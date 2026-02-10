ABD Başkanı Donald Trump’ın 19 Şubat’ta Washington’da gerçekleştirilecek “Barış Konseyine” katılmaları için Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’e yaptığı davetin, Hristodulidis ile Miçotakis arasında dün gerçekleştirilen telefon görüşmesinde ele alınan konulardan biri olduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre Rum hükümeti sözcüsü Konstantinos Letimbiotis dün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Hristodulidis’e yapılan davetin başkanlık sarayında değerlendirildiğini söyledi.

Rum Radyo-Televizyon Kurumu RİK’e yaptığı açıklamada Rum Yönetimi’nin, Hristodulidis’in “Barış Konseyine” katılım konusunda Trump’tan aldığı daveti değerlendirdiğini dile getiren Letimbiotis, hükümetin katılıma ilişkin kesin kararını almadan önce bazı izahatlar istediğini dile getirdi.

Letimbiotis Rum hükümetinin uluslararası hukuk ve BM kararları bağlamında faaliyet göstermesi şartıyla, Trump’ın Gazze’yle ilgili barış planını desteklediğini ekledi.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in diplomatik büro müdürü Viktoras Papadopulos ise dün konu hakkında “Omega’ya” yaptığı açıklamada Hristodulidis’in geçen cumartesi günü Gazze'nin barış ve yeniden inşası konferansına katılım için resmi davet aldığını doğruladı.

Hristodulidis’in Mısır’ın Şarm El Şeyh kentinde ilgili anlaşmanın imzalanmasına katıldığını ve söz konusu inisiyatifi pratik anlamda desteklediğini kaydeden Papadopulos, Rum Yönetimi’nin bu toplantıda resmi bir şekilde yer almakla kalmayıp, 6 noktalık bir belge de sunduğunu hatırlattı.

Rum kesiminin Hristodulidis’e gelen yeni davetin içeriğini değerlendirdiğini ve son kararın Yunanistan hükümeti ve Avrupalı ortaklarla istişare içerisinde verileceğini dile getiren Papadopulos, Rum Yönetiminin davete en geç çarşamba gününe kadar yanıt vermesinin beklendiğini belirtti.

- -Guterres-Erhürman görüşmesi

BM Genel Sekreteri Guterres’in Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’la yapacağı görüşme konusunda ise Papadopulos, bu temasın katalizör görevi görmesini umduğunu ifade etti.

Papadopulos Rum kesiminin hedefinin müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlamasına yol açacak olan, üzerinde anlaşmaya varılan genişletilmiş toplantının düzenlenmesi olduğunu da sözlerine ekledi.