Rum Gümrük makamlarının, yapılan ihbar doğrultusunda Baf Havalimanında, iki İngiliz vatandaşın bagajında gümrüğe tabi olmayan sigara tespit ettiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, gümrük makamları tarafından, Baf Havalimanından Manchester’a uçuş yapacak olan 30 ve 22 yaşlarındaki iki İngiliz kadının dört adet bagajında, her birinde 200 adet sigaranın yer aldığı toplam 366 karton sigara tespit edildiğini yazdı.

Habere göre olay sonrasında tutuklanan iki İngiliz vatandaşı hakkında dün çıkarıldıkları Baf Kaza Mahkemesi tarafından dört gün tutukluluk emri de verildi.