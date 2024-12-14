Güney Kore'de halk, muhalefet partilerinin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un 3 Aralık'taki sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınması için meclise sundukları önergenin oylanmasına kısa süre kala Yoon'un azli talebiyle ülke genelinde sokaklara indi.

Yonhap'ın haberine göre, Yoon'un azil önergesinin mecliste oylanmasına kısa süre kala ülke genelinde protestolar sürüyor.

Polis yetkilileri, yaklaşık 85 bin kişinin Ulusal Meclis yakınlarında toplandığının tahmin edildiğini belirtti. Ülkenin diğer bölgelerinde de halk, Yoon'un görevden alınmasını talep ediyor.

Güney Kore'de muhalefet partilerinin Devlet Başkanı Yoon'un kısa süreli sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınması için meclise sundukları önerge bugün oylanacak.

Önergenin kabulü için meclis üye tam sayısının 3'te 2'sini oluşturan 200 milletvekilinin lehte oyu gerekiyor. Ulusal Meclisteki 300 sandalyeden 192'sine sahip olan muhalefet bloku, nitelikli çoğunluğu sağlayabilmek için iktidardaki Halkın Gücü Partisinden (PPP) en az 8 milletvekilinin desteğine ihtiyaç duyuyor.

PPP’den şu ana dek 7 milletvekili önergeye desteğini açıkladı, bir iktidar milletvekili daha destek verirse önerge oylamada kabul edilebilir.

- Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamada kararı kaldırması ve ardından bunun Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Yoon, muhalefeti "hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayarak, sıkıyönetimin "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını" savunmuştu.

Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Öte yandan "sıkıyönetim birlikleri" olarak görevlendirilen askerlerin Ulusal Meclise girdiği bildirilmişti.

Ulusal Mecliste yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine Bakanlar Kurulunu toplayan Yoon, kabinenin onayının ardından sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.