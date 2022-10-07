Anastasiadis Erdoğan ile Prag’da birkaç dakikalığına bir araya geldi

27 AB üyesi ve 17 davetli ülkeyle beraber ilk kez toplanan Avrupa Siyasi Topluluğu Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Prag’da bulunan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birkaç dakikalık görüşme yaptığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi “Kıbrıs Sorununun Zamanı Değil” başlıklı haberinde, Anastasiadis’e yakın kişilerin yaptığı açıklamaya göre, Anastasiadis’in Erdoğan’a “Kıbrıs sorununu görmenin zamanının geldiğini” söylediğini; Erdoğan’ın da "bu fikre katıldığını, ancak uygun zamanın şimdi olmadığı" yanıtını verdiğini yazdı.

Gazete, Erdoğan’ın bu yanıtla, "bir yandan Kıbrıs sorununun tartışılmasını reddetmediğini, diğer yandan ise Kıbrıs sorunuyla ilgili görüşmelerin, Türkiye açısından uygun bir zamanda yapılacağını netleştirdiğini" kaydetti.

Habere göre Güney Kıbrıs Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos, Anastasiadis’in zirvede yaptığı konuşmada Kıbrıs sorunu ve Türkiye’nin, Güney Kıbrıs ile Yunanistan aleyhinde devam etmekte olan “tehditlerinden” bahsettiğini söyledi.

Pelekanos, Anastasiadis’in “Barış ve Güvenlik” konulu yuvarlak masa toplantısına da katıldığını ve Güney Kıbrıs’ın, Avrupa Siyasi Topluluğu’nun oluşturulması ile istikrarın, güvenliğin ve barışın korunmasını desteklediğini söylediğini kaydetti.

Haberde, Anastasiadis’in Rus işgali sonrası Ukrayna’da yaşananlarla 1974’teki “Türk işgali” arasında yaşananlar arasındaki benzerlikleri de detaylı şekilde aktardığı ifade edildi.

Habere göre Anastasiadis, uluslararası unsurların “Türk tahriklerinin ve saldırganlığının giderek artmasına” tepki göstermesinin önemine vurgu yaparken, Türkiye’nin bu tavrı karşısında çifte standart uygulanmaması gerektiğinin altını çizdi.

-Anastasiadis Paris ve Londra’ya gidecek

Gazete, bir diğer haberinde ise Anastasiadis’in ilerleyen günlerde Paris ve Londra’ya gideceğini yazdı.

Haberde, Anastasiadis’in Prag’da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Liz Truss ile bir araya geldiği ve bu görüşmelerin ardından Londra ile Paris’e gitme kararı aldığı ifade edildi.

Anastasiadis’in Erdoğan ile yaptığı görüşmeye dair haberler, “Prag’da Anastasiadis-Erdoğan Görüşmesi: ‘Kıbrıs Sorunu İçin Uygun Zaman Değil’ ”, Haravgi gazetesinde de “Anastasiadis Erdoğan ile Kısa Süreliğine Görüştü” başlığıyla yansıtıldı.