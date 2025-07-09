Limasol’da bu sabaha karşı 48 yaşındaki bir kişi 80 yaşındaki babasını bıçaklayarak öldürdü.

Şahsın polisi arayarak olayı itiraf ettiğini yazan “Philenews” ve diğer haber siteleri, babasını uyurken bıçaklayan kişinin tutuklandığını belirtti.

Ciddi psikolojik sorunlar yaşadığı belirtilen zanlının psikiyatrist tarafından muayene edildiği ve rahatsızlığı nedeniyle duruşmalara katılamayacağına karar verdiği de kaydedildi.

Zorunlu hastaneye yatışı için mahkeme kararı çıkarılan kişinin Athalassa Hastanesi'ne sevk edildiği de ifade edildi.