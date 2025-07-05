Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy dün New York’taki gayriresmi genişletilmiş Kıbrıs görüşmesine günler kala Güney Kıbrıs’a günübirlik ziyaret gerçekleştirdi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ile görüşen Lammy, Birleşik Krallığın Kıbrıs sorununu çözüme götürmesi umuduyla süreçte, BM Genel Sekreteri’ne desteğini beyan etti.

-“Gerekli esnekliğe cesaretlendirmek için bütün taraflarla temas halindeyiz”

Alithia “Lammy: Müzakerelere Dönüş İçin Bütün Taraflarla Temas Halindeyiz” başlıklı haberinde Lammy’nin Rum Haber Ajansı’na (KİPE) verdiği mülakatta “Garantör güç, BM Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs ile ilgili konularda bütün taraflara dost ülke olarak BM himayesinde bir uzlaşı çözümüyle ilgili süreci destekliyoruz.” dediğini yazdı.

Habere göre, ülkesinin New York’taki gayriresmi genişletilmiş Kıbrıs görüşmesine katılacağını da söyleyen Lammy, “Müzakerelere dönmek için gerekli esnekliğe cesaretlendirmek için bütün taraflarla temas halindeyiz. New York’taki bir sonraki 5+1’de hazır bulunacağız.” ifadelerini kullandı.

Fileleftheros “Londra’dan New York Öncesinde Destek… İngiliz Dışişleri Bakanı Lefkoşa’dan: İstenilen Sürecin Bir Çözüme Götürmesi” başlıklı haberinde Lammy’nin, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis ile görüşmesinde Kıbrıs sorunu, ikili ilişkiler, Birleşik Krallık-AB ilişkileri ve bölgedeki gelişmelerin ele alındığını yazdı.

Habere göre, Lammy’yi kabulünde İngiltere’nin Kıbrıs sorunundaki rolüne dikkat çeken Hristodulidis “New York’ta yapılması beklenen Kıbrıs görüşmesi dikkate alındığında, çözüm hedefli müzakerelerinin yeniden başlaması yönünde özlü görüşmeler olması için sırtlarını garantör güç olarak İngiltere'ye yasladıklarını belirtti.

Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın 2026’nın ilk yarısında AB dönem başkanlığını devralacak olmasına değinirken Güney Kıbrıs ve İngiltere’yi yakınlaştırma hedefiyle ilgili “Birlikte çalışmalıyız, zorluklar ortak, AB-Birleşik Krallık düzeyinde iş birliğimizi güçlendirmeli ve önümüzdeki zorlukları göğüslemeliyiz” ifadelerini kullandı.

Lammy, Birleşik Krallığın, garantör ülke olarak bir çözüme ulaşmak umuduyla süreçte BM Genel Sekreteri’ne destek verdiklerini belirterek “Bunu başarmak için sizinle birlikte çalışmaya devam etmek için elimizden geleni yapacağız.” dedi.

Lammy, AB dönem başkanlığı döneminde Güney Kıbrıs’ın, Birleşik Krallığın AB ile ilişkilerini yeniden başlatmasına katkı koyması ümidini de dile getirdi.

-Lammy-Kombos görüşmesi

Lammy-Kombos görüşmesinde ise ikili ilişkiler, Kıbrıs sorunu, Güney Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığı ve Orta Doğu’daki durum ve Güney Kıbrıs’ın bölgedeki rolü ele alındı.

Kombos “X” platformundaki hesabında yaptığı paylaşımda Lammy ile görüşmesi sırasında “İki taraf arasındaki stratejik diyalog çerçevesinde de ikili ilişkileri daha da geliştirme yönünde ortak stratejik vizyonlarını yeniden teyit ettiklerini” belirtti.

Orta Doğu’daki duruma değinirken, Güney Kıbrıs’ın AB’nin bölgeye en yakın üyesi olarak, bölgesel istikrarı güçlendirme rolüne bağlılığını dile getiren Kombos, son haftalarda, aralarında İngiliz vatandaşların da bulunduğu 3 binden fazla kişinin Güney Kıbrıs üzerinden tahliye edildiğini belirtti.

-“Üsler İsrail-İran gerilimindeki askeri operasyonlarda kullanılmadı”

Öte yandan Haravgi “Üsler İsrail ile İran Arasındaki Krizdeki Askeri Operasyonlara Katılmadı” başlıklı haberinde ise gazetecilerin, Kıbrıs’taki İngiliz egemen askeri üsleriyle ilgili sorusuna karşılık Lammy “Birleşik Krallık - egemen askeri üs bölgeleri de dahil- İsrail ile İran arasındaki gerilim sırasındaki askeri operasyonlara katılmadı.” dedi ve askeri üslerin bölgenin güvenlik ve istikrarında “olumlu rol oynadığını” savundu.

Lammy, Gazze konusuna değinirken “Derhal ateşkes, bütün rehinelerin serbest bıraklılması, sivillerin korunması ve insani yardıma önemli destek verilmesi gereğine" işaret ederek, "Sürdürülebilir barış ancak iki devlet çözümünü gündeme getirecek siyasi bir süreçle gündeme getirilebilir” dedi.