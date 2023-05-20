“Argonot 2023” tamamlandı

Güney Kıbrıs’ın Yunanistan, İngiltere, Fransa, ABD, İtalya, Mısır ve İsrail ile birlikte kara, hava, FIR ve “MEB” sahası içerisinde icra ettiği “Argonot 2023” kod isimli askerî tatbikatının dün tamamlandığı bildirildi.

Alithia’nın Rum Savunma Bakanlığı açıklamasına dayandırdığı haberine göre RMMO’nun genel koordinasyonunda Savunma ve Dışişleri bakanlıkları, Sivil Savunma Teşkilâtı, “Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi” ve çok sayıda devlet biriminin katıldığı tatbikat “özel ulusal planlar”: kriz bölgelerinden tahliye edilen sivillerin kabulü (ESTIA) ve ortak arama kurtarma faaliyetleri (TEYKROS) üç aşamada denendi.

Birinci aşamada Rum Dışişleri Bakanlığı ve RMMO koordinasyonluğunda, ESTIA plan tatbikatı icra edildi. İkinci aşamada hava ve deniz kazasına karada ve denizde ortak müdahale senaryosu (TEVKROS) icra edildi. “Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi” koordinatörlüğünde gerçekleştirilen bu aşamaya Güney Kıbrıs, Yunanistan, İngiltere, Fransa, Amerika, İtalya, Mısır ve İsrail’den 800 personel ve 49 hava deniz aracı katıldı. 18 Mayıs’ta öğleden sonra gerçekleştirilen ve ESTIA planının pratikte gerçekleştirilmesini öngören üçüncü aşamada Güney Kıbrıs’a ulaşan yüzlerce yabancı uyruklu sivilin kabulü ve Rum devlet birimleri tarafından durumun yönetilmesi senaryosu canlandırıldı.

Rum Savunma Bakanlığı açıklamasında, tatbikatın uluslararası boyutunun, Güney Kıbrıs’ın, “Doğu Akdeniz bölgesinde kriz durumlarında istikrar kapısı insani operasyon kavşağı olarak çok önemli rol oynamaya yetkin olduğunu gösterdiği” kaydedildi.