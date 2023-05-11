Politis gazetesi “Putin’in Gizli Paralarını Kıbrıs ve İsviçre’de Arıyorlar” başlığıyla manşetinden yer verdiği bir haberinde, Amerikalı araştırmacılardan oluşan yaklaşık 20 kişilik bir grubun 15 gündür Güney Kıbrıs’ta bulunduğunu ve yaptırımların delinmesi konusunu araştırdıklarını yazdı.

Amerikalı araştırmacıların yaklaşık 15 gündür Güney Kıbrıs’ta bulunduğunu ve Batı’nın yaptırımlarının delinmesiyle bağlantısı olan avukatlık ve denetim bürolarının olası bağlantılarını aradıklarını yazan gazete, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le olan bağlantıların da “mercek altında” olduğunu kaydetti.

Gazete “diplomatik kaynaklara” dayanarak, Amerikalıların, Ukrayna’daki savaşın finanse edilmesi için Rus oligarkların paralarının nakledildiği ve Güney Kıbrıs gibi yüksek risk içeren ülkelerde bulunabilecek tüm açıkları kapatmaya kararlı olduğunu yazarken, Batılıların, Rum hükümetinin de inisiyatif almasını istediklerini belirtti.

ABD’den özel bir birimin, bazı avukatlık ve denetim ofislerinin Batı’nın yaptırımlarını deldiğinden söz eden bilgileri araştırmak için yaklaşık iki haftadır Güney Kıbrıs’ta bulunduğunu kaydeden gazete, elindeki bilgilere dayanarak, Rus oligarkların ülkede saklanan paralarının haricinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in paralarının da hedefte olduğunu ve bu paraların bir kısmının Güney Kıbrıs’ta aynı zamanda İsviçre gibi başka ülkelerde bulunabileceğini ifade etti.

Aynı bilgilere dayanarak, Amerikan makamlarının geçtiğimiz günlerde Güney Kıbrıs’a gönderdiği ve yaptırımlarla ilgili olan yaklaşık 800 sayfalık belgenin Güney Kıbrıs ve Hristodulidis hükümeti açısından bir meydan okuma olduğunu da kaydeden gazete, yine aynı kaynaklara dayanarak, Batı’nın büyük ülkelerinin, uzun zaman önce yapması gerekeni yapması için, topun artık Güney Kıbrıs’ın sahasında olduğunu açıklığa kavuşturduklarını ekledi.