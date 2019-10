Güney Kıbrıs ve Yunanistan'dan “Atsalino Velos” ortak tatbikatı

Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) yaptığı “Atsalino Velos” (Çelik Ok) kod adlı geniş çaplı tatbikatına Yunan Deniz Kuvvetleri’ne bağlı “Nikiforos Fokas” isimli fırkateyn; “Vuda” atış alanında icra edilen dünkü son aşamasına da Yunan Hava Kuvvetleri’nden 3 tane F-16 savaş uçağı katıldı.

Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis “Çelik Ok” tatbikatının Türkiye’nin bölgedeki tavrı ile bağlantısı olmadığını iddia ederke,n AKEL, Yunan savaş uçaklarının Güney Kıbrıs üzerinde uçmasına tepki gösterdi.

Fileleftheros haberi “Tilkiler Girit’ten Kıbrıs’a Uçtu… Skiro’dan (İskiri) da ‘Kaplanlar’ Ege’de Türk Savaş Uçaklarına Engelleme Yaptı” ve “F-16’lar Mesaj Verdi… Kıbrıs Savunma Bakanı ‘Atsalino Velos’ Tatbikatının Türk Saldırganlığıyla Bağlantısı Olmadığını Söyledi… Yunan Milli Savunma Bakanı: (savaş uçaklarını) Tatbikatlarda İstiyoruz, Resmî Geçitlerde Değil” başlıklarıyla aktardı.

Habere göre, RMMO’nun Yunan silahlı kuvvetleriyle birlikte “Vuda” atış alanında icra ettiği “Çelik Ok” tatbikatının son aşamasına RMMO’nun “Leonidas” tipi zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT), Milan ve HOT tanksavar füzeleri, iki havan piyade bölüğü ve 155’lik toplar ile topçu bataryası katıldı. Havada ise RMMO’ya ait iki adet “Gazelle” tipi helikopter ile Yunan Hava Kuvvetleri’ne bağlı 3 adet F-16, bir adet C-130 nakliye uçağı görev aldı, Yunan nakliye uçağından paraşütle atlayışlar yapıldı.

Gazete, Yunan savaş ve nakliye uçaklarının, Girit’teki Suda hava üssünden “Alepu” (Tilki) kod ismiyle havalanan 3 adet F-16 ve 1 adet C-130’un Türk radarlarına takılmamak için alçak irtifadan uçarak sabah saatlerinde adaya ulaştığını yazdı.

Haberde, “Çelik Ok” tatbikatı devam ederken saat 10,56’da Ege’de 28 bin feet irtifada uçan iki Türk savaş uçağına, Yunanistan’ın ‘Skiro’ (İskiri) adasında konuşlu 335’inci uçak filosuna bağlı ‘Tigers’ (Kaplanlar) tarafından engelleme yapıldığı da öne sürüldü.

Politis “Yunanistan’dan Üç F-16 Savaş Uçağı ve Bir Fırkateyn… Milli Muhafız Ordusu’nun ‘Çelik OK’ Kod İsimli Büyük Tatbikatı Yunan Kuvvetlerinin Katılımıyla Dün Tamamlandı” başlıklı haberinde, RMMO’nun, Yunan kuvvetlerinin de katılımıyla dün (17 Ekim) tamamlanan “Çelik Ok” kod isimli tatbikatının 14 Ekim’de başladığını yazdı.

Habere göre, “Çelik Ok” tatbikatına dünkü son aşamada yerdeki hedeflere sanal atış yapan 3 adet F-16 Block 52+ savaş uçağı dışında “Nikiforos Fokas” isimli Yunan fırkateyin de katıldı. Yunan firkateyninin RMMO deniz kuvvetine bağlı “Yoannidis”, “Yeoregiu”, “Çomakis” ve “Ammohosto” (Mağusa) isimli gemilerle ortak faaliyet yürüttüğü kaydedildi.

Yunan F-16’larının “Çelik Ok” tatbikatı kapsamında Güney Kıbrıs’ta olmalarıyla Rum ve Yunan hükümetlerinin içe ve dışa mesaj verdiğini yazan Fileleftheros, Yunan F-16’larının, en son 2000 yılında icra edilen “Nikiforos (Muzaffer)-Toksotis (Yay)” kod isimli Rum-Yunan ortak tatbikatından sonra ilk kez Güney Kıbrıs’ta uçtuğuna işaret etti.

Habere göre, Yunanistan, savaş uçaklarını göndermekle, Rum Yönetimi’nin sözde “bağımsızlık günü” olarak kutladığı 1 Ekim’deki askerî resmî geçitte Yunan uçaklarının yer almamasının Güney’de neden olduğu tepkileri dağıtmaya çalıştı. Yunanistan Millî Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos “Yunan F-16’ları, Kıbrıs ordusuyla birlikte icra edilen‘Atsalino Velos’ (Çelik Ok) taktik tatbikatı kapsamında bugün (dün) Kıbrıs üzerinde uçtu… Yunan savaş uçaklarını resmî geçitlerde değil tatbikatlarda istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Rum Haber Ajansı (KİPE), Yunan Millî Savunma Bakanlığı’ndan kaynaklarının, F-16’ların Ada’ya gelişinin operasyonel görevlere en iyi şekilde cevap vermek için düzenlenen denetim, yönetim, kara ve hava operasyonlarındaki kabiliyeti artırma tatbikatı çerçevesinde olduğu değerlendirmesini aktardı.

Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis ise tatbikatların devam edeceğini, Güney Kıbrıs’ın bu tatbikatlarla meydan okuma değil “itibarlarına saygı” mesajı vermekte olduğunu öne sürdü. Angelidis, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Atsalino Velos (Çelik Ok) Taktik tatbikatının son aşamasını izledim. Personelin bugün gösterdiği profesyonellik ve maneviyat gerçekten gururlandırdı! Hepsini kutluyorum. Yunan F-16’larının gelişi Yunanistan’la mükemmel ve kesintisiz işbirliğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Savvas Angelidis KİPE’ye yaptığı açıklamada “dost ülkelerle” icra etmekte oldukları tatbikatların Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki “meydan okuma faaliyetleriyle bağlantısı olmadığını” öne sürerek “tatbikatlar Türk meydan okumalarına cevap değil” dedi ancak “Yunan F-16’larının mevcudiyetinin yalnız sembolik değil aynı zamanda öze dair önemi vardır” diye de ekledi.

“Bunlar, Türk tarafının yasa dışılığına son vermek için diplomatik, hukuki ve siyasi önlemlere bağlı kalmakla birlikte, Milli Muhafız Ordusu olarak caydırıcılık misyonumuzu daha iyi yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesindedir” ifadesini kullanan Angelidis, “İki ülke arasındaki askerî işbirliği çerçevesinde gerçekleşen Çelik Ok tatbikatı, son aşamasına Yunan silahlı kuvvetlerinin de katıldığı büyük bir tatbikattır. Diğer ülkelerle de bu yönde işbirliklerimiz vardır” dedi.

AKEL ise Yunan savaş uçaklarının tatbikata katılmasına tepki gösterdi. AKEL Limasol Milletvekili Yorgos Yeorgiu RİK televizyonuna yaptığı açıklamada, “F-16’lar hangi planlama temelinde burada bulunuyor? Hedefleri nedir?” diye sordu ve şunları ekledi:

“Bütün bunların tribünlere oynamak çerçevesinde olmadığını umuyor ve diliyorum. Çünkü iktidardakiler askerî tatbikatların ve silahlanma konularının aşığıdır. Dilerim (F-16’ların gelişi) öze değil, farklı meselelere hizmet etmiyordur. Siyasi partiler F-16’ların geleceğinden haberdar değildi. Halkın, F-16’ların mevcudiyetinin hedefinin ne olduğunu bilmesi iyi olur.”

Ekologlar Başkanı Yorgos Perdikis de Yunan savaş uçaklarının Güney Kıbrıs üzerinde uçması vesilesiyle “umarım, Kıbrıs’ın savunmasının güçlenmesi gerçek ve özlü olur” ifadelerini kullandı.

Aynı gazete, RMMO’nun geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Galler’deki (11-20 Ekim 2019) “Cambrian Patrol” isimli uluslararası tatbikata katıldığını haber verdi ve 34 ülkeden 120 komando devriyesin katıldığı tatbikatta RMMO’nun 33’üncü Komando Filosu ile yer aldığını yazdı.

Haber, Alihtia’da “Atsalino Velo’ ile Yunan Kanatları… Kalo Horio’da (Vuda) Yunan Hava Kuvvetleri’nin Üç F-16’sı İle Askerli Taktik Tatbikat”; Haravgi “Savunma Bakanı: Ortak Tatbikatlar Türk Meydan Okumalarına Cevap Değil” başlığıyla yer aldı.