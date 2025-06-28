Rum Yönetimi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın BM Güvenlik Konseyine gönderdiği mektuba cevap vererek, Türkiye’yi KKTC’deki eski Rum mallarını “Sektörel ölçekte satış ve sömürü politikası planlamakla” suçladı.

Fileleftheros’un haberine göre, Rum yönetimi, BM’deki daimi temsilcisi Maria Mihail aracılığıyla geçen hafta verdiği mektupta, Türkiye’nin bu politikayı, Kıbrıs’ta ayrı bir devlet varlığı talebini ileri götürmek ve BM Genel Sekreteri’nin müzakere sürecini yeniden başlatma çabasını olumsuz etkilemek hedefiyle uyguladığı öne sürüldü.

KKTC’deki eski Rum taşınmazların kullanımı, “Taşınmaz malların yasadışı sömürüsü” olarak nitelendirilen mektupta “Bunun Rum ceza yasasına göre suç olduğu ve Rum polisinin, resmi şikayet aldıktan sonra cezai işlem yapabileceği” öne sürüldü. Mektupta, "bunlar sapma olamayacak ya da sapma talep edilemeyecek temel ilkelerdir.” denildi.