Güneyde bütçeye ilk red AKEL'den

AKEL, Rum yönetiminin 2022 yılı bütçesine ret oyu vereceğini ancak “halk karşıtı politikaların, kötü yönetim ve israfın önlenmesi ve daha iyi bir meclis denetimi yapılabilmesi” için bir dizi değişiklik önereceğini açıkladı.
Muhalefet partilerinin, bütçeye olumlu oy vermek için 150 civarında değişiklik önerisi hazırladığına işaret edilen haberde, EDEK’in “İngiliz Okulu Kıbrıslı Türk öğrencilerin öğrenim ücretleri ve bursları ile ilgili ödeneğin bloke edilmesine ilişkin değişiklik önerisi dikkat çekiyor.