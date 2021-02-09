Güneyde hafifletilen tedbirler mağaza sahiplerinin yüzünü güldürdü

Güney Kıbrıs’ta dün itibarıyla hafifletilen Covid-19 tedbirlerinin, mağaza sahiplerinin yüzünü güldürdüğü bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, kış stoklarını tüketmek ve nakit ihtiyacını karşılamak isteyen mağazaların birçoğunun yüzde 70’e varan indirimle açıldığını ve müşterilerin de sabahın erken saatlerinden itibaren mağazalara akın ettiğini yazdı.

Gazete, tedbirlerin hafifletilmesiyle yaklaşık 52 bin ilkokul öğrencisi ile 7 bin lise son sınıf öğrencisinin de ders başı yaptığını kaydederken, 166 lise son sınıf öğrencisinin okula gitmediğini kaydetti.

Haberde, zorunlu olmamasına rağmen lise son sınıfların yüzde 63’ünün, okullarına negatif rapid test sonucu getirdikleri; rapid test yaptırmaları zorunlu olan öğretmenlerden 8’inin ise, test yaptırmayı reddettikleri için okullarına gidemedikleri belirtildi.

RAPİD TEST ZORUNLULUĞU TARTIŞMASI

Gazete, bir diğer haberinde ise, çalışanlara her hafta rapid test yapılması zorunluluğu getirilmesinin, hukukçuları ikiye böldüğünü yazdı.

Gazete, bazı hukukçuların bu zorunluluğun Anayasa’ya aykırı olduğunu savunduğunu; bazılarınınsa kapanma koşullarıyla kıyaslandığında bu zorunluluğun daha hafif bir tedbir olduğunu düşündüğünü kaydetti.

Haberde, hukukçulardan bir kısmının, sağlıklı bir bireye rızası dışında sağlık kontrolü yapılmasının, sağlık hakkının ihlal edilmesi anlamına geleceğini ifade ettiği ve tartışmaların sürdüğü belirtildi.

ASTRAZENECA’NIN AŞILARI DA BİLİM İNSANLARINI İKİYE BÖLDÜ



Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2021, 16:20

Gazete, bir diğer haberinde ise, AstraZeneca firmasına ait aşıların, daha büyük yaşlardaki kişilerdeki etkinliği konusunda bilim insanları arasında görüş ayrılığı bulunduğunu yazdı.Haberde, bazı ülkelerin, AstraZeneca’nın aşısıyla ilgili yeni verileri bekleyeceği ve aşıya yaş sınırlaması getirdiği; aralarında Güney Kıbrıs’ın da bulunduğu diğer ülkelerin ise, Avrupa İlaç Dairesi’nin tavsiyelerini izlemeye karar verdiği belirtildi.ASTRAZENECA’DAN İLK PARTİ AŞILAR GELDİGazetenin bir başka haberinde de, aşı tartışmaları sürmesine rağmen, Güney Kıbrıs’ın AstraZeneca’dan dün ilk parti aşıları teslim aldığı belirtildi.Gazete, firmadan 7 bin 200 aşı teslim alındığını kaydederken, aşıyla ilgili bugüne kadar izlenen yöntemden farklı bir yöntem izleneceğini yazdı.Haberde, bu ay içerisinde aynı firmadan çok sayıda aşının daha geleceği ifade edildi.Alithia gazetesi ise, Rum Maliye Bakanı Konstandinos Petridis’in, tedbirlerin hafifletilmesiyle açılan mağazalarda sağlık protokollerine uyulması gerektiğini anımsattığını ve herkesi, yeni bir felaketten kaçınılması için tedbirlere uymaya davet ettiğini yazdı.Haberde, Rum Sağlık Bakanlığı’nın dün açıkladığı verilere göre 34 bin 739 test yapıldığı ve 105 yeni vaka saptandığı, iki kişinin ise hayatını kaybettiği belirtildi.Gazete, şu anda tedavi gören 34 hastanın durumunun kritik olduğunu ve bunlardan 19’unun da entübe olarak tedavi gördüğünü kaydetti.