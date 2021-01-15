Güneyde yaşanan ölümler endişe yaratıyor

Rum kesiminde, korona virüsünden ötürü yaşanan ölümlerin endişe yarattığı belirtildi.

Rum kesiminde şu an 202 kişinin hastanede tedavi altında olduğunu ve 59’unun durumunun ciddi olduğunu kaydeden gazete, Rum kesiminde vaka sayılarının düşmesine rağmen, günlük ölümlerin sürdüğünü ifade etti.

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 3 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve ölenlerin sayısının 166’ya ulaştığını kaydeden gazete, son 24 saatte yapılan 10 bin 328 test sonucunda 241 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Aşıların ilk dozunun yapılmasının ardından, ikinci dozun yapılmasına önümüzdeki haftanın başında başlanacağını kaydeden gazete, vakaların azalmasına rağmen, hastanelerin dolu olduğunu ekledi.

İNGİLTERE’DE HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI

Haravgi gazetesinde yer alan bir haberde ise, İngiltere’de yaşamını sürdüren ve korona virüsü yüzünden hayatını kaybeden Kıbrıslıların sayısının geçtiğimiz hafta büyük artış gösterdiğini belirtti.

Son bir hafta içerisinde İngiltere’de yaşayan 35 Kıbrıslı Rum ile 40 Kıbrıslı Türkün hayatını kaybettiğini kaydeden gazete, bunlardan 70’inin Londra’da yaşadığını belirtti.

İngiltere’de yayınlanan haftalık “Parikiaki” gazetesine göre, korona virüsünün İngiltere’de yaşayan 480 Kıbrıslının hayatına mal olduğu, bunlardan 188’inin Kıbrıslı Türk olduğu, 2’sinin de Maronit olduğu ifade edildi.

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ TEPKİLİ

Fileleftheros gazetesinde yer alan bir haberde ise, Rum Sağlık Bakanlığı’nın kararıyla devlet hastanelerinde göreve çağrılan hemşirelik okulu öğrencilerinin, hem eğitimlerinin devam etmesi, hem de bazılarının hali hazırda çalışıyor olmaları yüzünden, bu karara büyük tepki gösterdikleri ifade edildi.