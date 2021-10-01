Hellim bugünden itibaren tescilli

“Menşe İsimi Korumalı Ürün” (POP) tescili alan Hellim, Güney Kıbrıs’ta bugünden itibaren raflarda olacak.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum yetkili makamlarına başvuruda bulunan ve kontrolden sorumlu “Bureau Veritas” şirketiyle gerekli anlaşmaları imzalayan hellim üreticilerinin ürünlerinin bugünden itibaren “Menşe İsimi Korumalı Ürün” (POP) simgesi taşıyan ürünlerini satışa sunabileceklerini yazdılar.

Gazete, stoklarda bulunan hellimlerin de bir yıl süreyle “POP” simgesiyle satışta kalabileceklerini ve toplatılmayacaklarını ancak 1 Ekim 2021 (bugün) tarihinden itibaren öngörülen kriterlerin dışında hellim üretilmesine izin verilmeyeceğini vurguladı.

Haberde, hellim üretimi ve ihracatının yüzde 80’nin gerçekleştiren 30 üretici şirketin hali hazırda, bugünden itibaren “POP” hellimi üretebilecekleri vurgulandı.

Politis gazetesi ise konuya ilişkin haberini: “Hellim Bugünden İtibaren Sadece ‘Made In Cyprus’” başlığı altında verirken, Rum Tarım Bakanı’nın KKTC’den Güney Kıbrıs’a bir süre hellim geçirilemeyeceği şeklindeki açıklamasına da yer verdi.



Gazete, bugünden itibaren “Hallumi/Hellim” ismini sadece Kıbrıs’ta, Güney Kıbrıs ve KKTC’de üretilen hellimlerin taşıyabileceklerini belirtirken, Bureau Veritas şirketinin hem Güney Kıbrıs hem de KKTC’de üretilen hellimin kriterlere uyup uymadıklarını denetleyeceğini aktardı.“Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarının”, KKTC’deki “bitki sağlığı kontrollerinin” gerçekleştirilmesi için de uluslararası bir kuruluşu görevlendireceğini vurgulayan gazete, bitki sağlığı ve POP kriterlerine uyan ürünlerin Yeşil Hat tüzüğü aracılığıyla ticaretinin yapılabileceğini, böylece Kıbrıslı Türklere, ürettikleri hellimi AB pazarına yasal şekilde ulaştırma imkanı sağlanmış olacağını iddia etti.Gazete, sağlık konularından sorumlu olacak bu uluslararası kuruluş kontrollerini tamamlamadan KKTC’den hellim ticareti tapılmayacağını da vurgularken AB Komisyonu’nun ise KKTC’deki peynir üreticilerinin en kısa sürede AB standartlarına uyum sağlayabilmeleri ve modernleşebilmeleri için destek verme niyetinde olduğunu öne sürdü.Öte yandan Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis dün konuya ilişkin açıklamasında, KKTC’deki hellim üreticilerinin Türkiye’den büyük miktarda canlı hayvan ve süt getirerek büyük miktarda hellim üretebilecekleri, böylece Yeşil Hat tüzüğünü suiistimal edebilecekleri yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti.Kadis, KKTC’den hellim ticaretinin çok sıkı kurallar çerçevesinde olacağını ve Türkiye’den hayvan veya süt getirilerek hellim üretileceği iddialarının tamamen asılsız olduğunu vurguladı.“Böyle bir ihtimalin olmadığının” altını çizen Kadis, KKTC’nin “hayvan hastalıklarından ıslah edilmesinin sağlanması amacıyla bir süre ticaret olmayacağını, KKTC’deki durumu kontrol edecek uluslararası kuruluş tarafından onay gerekeceğini” sözlerine ekledi.