İki toplumlu “Kıbrıslıların Sesi” platformundan liderlere çağrı

İki toplumlu “Kıbrıslıların Sesi" platformu, Kıbrıs’ta siyasi bir uzlaşma ortamının, müdahil tüm tarafların yararına olacak şekilde, garantör güçler tarafından Kıbrıs sorununda destek için bir fırsata dönüştürülebileceğini ifade etti.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, iki toplumlu Kıbrıslıların Sesi Platformu açıklamasında ayrıca, Kıbrıslı liderlere, vatandaşlar arasındaki hareketliliğin teşvik edilmesi için eylemler gerçekleştirmeleri, aynı zamanda halkın barışçıl bir çözüme ilişkin umutlarını kıran, özellikle son yıllardaki siyasi oyunlar yüzünden zayıflamış iki toplumlu faaliyetleri desteklemeleri çağrısında da bulundu.

Açıklamasında Güney Kıbrıs’ta yeni kurulan hükümeti tebrik de eden platform, şahsi, sosyal ve ticari düzeydeki iki toplumlu temasların, insanlar arasında aktivist eylemler tarafından kurulan ilişkilerin güçlendirilebileceğini de ifade etti.

Açıklamasında, BM kararları çerçevesindeki müzakereler ve toplumlararası müzakerelerde sağlanan görüş birlikleri aracılığıyla, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin umudun canlı tutulması için çalışma taahhüdünde de bulunan platform, Kıbrıs halkının federal bir Kıbrıs’ta kalıcı barışa ilişkin emellerinin ileriye götürülmesi için BM, AB ve diğer uluslararası aktörlerle iş birliğinde bulunmayı sürdüreceğini ekledi.

Kıbrıs Türk tarafının eski müzakerecisi Özdil Nami ile eski Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in Larnaka’ya bağlı “Agios Theodoros’ta” düzenlenen iki toplumlu “Kadınlar Yürüyor ve Tartışıyor” adlı etkinliğe katılarak konuşma yaptıklarını da yazan gazete, Nami ile Kasulidis’in de yaptıkları konuşmalarda enerji konusu ile Güven Yaratıcı Önlemlerin (GYÖ) aynı zamanda çözüme ulaşılmasına ilişkin sürecin açık tutulması gerektiğini savunduklarını belirtti.

Gazete, Nami’nin söz konusu etkinlikte, yaşanan deprem felaketi ve ekonomik durumu yüzünden büyük bir sosyal ve siyasi krizin tam ortasında bulunan Türkiye’nin belki de Kıbrıs sorununun yükünü taşımamayı tercih edeceği ve uluslararası faktörün çıkarları ve perde gerisindeki diplomasi yüzünden, belki de seçimlerden sonra fırsatlar doğacağına dair değerlendirmesinin ilgi çekici olduğuna da işaret etti.