İngiltere’nin Kıbrıs sorununa ilişkin tutumu “değişmedi”

İngiltere’nin Kıbrıs sorununun çözüm şekline ilişkin tutumunun değişmediği iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi, İngiltere Devlet Bakanı Lord Tarık Ahmed’in Lordlar Kamarası’nda soruları yanıtladığını ve İngiltere’nin Kıbrıs sorununun çözümü modeline ilişkin tutumunun değişmediğini söylediğini iddia etti.

Habere göre, Lord Ahmed bir soruya karşılık, İngiltere’nin, Kıbrıs sorununa siyasi eşitliğe dayalı iki toplumlu iki kesimli federasyon temelinde adil, kalıcı ve BM parametrelerine dayanan bir çözüm bulunabilmesi için BM’nin ortaya koyduğu çabaları desteklemeyi sürdürdüğünü söyledi.

Ahmed ayrıca, Kıbrıs’taki tarafların tezleri arasında farklılıkların devam ediyor olmasına karşın resmi müzakerelerin başlayabilmesi için yeterli zeminin bulunabileceğine inandıklarını da sözlerine ekledi.