Kıbrıslı Rum üye, 2020'deki çalışmaları değerlendirdi

Kayıp Şahıslar Komitesinin Kıbrıslı Rum üyesi Leonidas Pandelidis, komitenin 2020 yılında yaptığı çalışmalar konusunda açıklamalarda bulundu.

Haravgi ve Alithia gazetelerinde yer alan habere göre, 2020 yılında Kayıp Şahıslar Komitesi programının uygulanmasından ortaya çıkan sonuçları, korona virüsü pandemisinin neden olduğu problemlerden ötürü oldukça hayal kırıklığı yaratan sonuçlar olarak nitelendiren Pandelidis, hedeflerinin şartlar izin verdiği zaman çabalarını yoğunlaştırmak olduğunu belirtti.

Haberinde komitenin web sitesinden derlediği bilgileri de aktaran gazete, 2020 yılında 25 kimlik tespiti yanı sıra 10 kayıp kişiye ait kalıntıların gömüldükleri yerlerden çıkarıldığını, kalıntı tespit edilen kazıların oranının ise yüzde 11 olduğunu yazdı.

2019 yılında 42, 2018 yılında 71, 2017 yılında 117, 2016 yılında ise 115 kayıp kişiye kimlik tespiti yapıldığını belirten gazete, 2019 yılında 29, 2018 yılında 11, 2017 yılında 39 ve 2016 yılında ise 83 kişinin kalıntılarının gömü yerlerinden çıkarıldığını aktardı.

2020 yılının muhakkak en kötü yıl olduğunu ve çok iş günü kaybettiklerini de belirten Pandelidis, pandemi yüzünden 73 iş günü kaybettiklerini ifade etti.

Şu anki durumla ilgili olarak da açıklamalarda bulunan Pandelidis, şu an kazıları yapan ekiplerin çalışmadığı gibi, kimlik tespitlerinin yapıldığı laboratuvarın da çalışmadığını ve bu iki durumda da grupların iki toplumlu olduğunu ifade etti.

Şu an sınır kapılarından geçiş yapılabilmesi için, son 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR testi sonucu ibraz edilmesinin istendiğini ve bunun ise sınır kapılarından geçiş yapan ekiplerde bulunan kişilerin, iki gün çalışacakları ve test yapmak için bir gün sonra çalışmayacakları anlamına geldiğini izah eden Pandelidis, şu an kayıplarla ilgili programın fiziki katılım gerekmeyen safhasında çalıştıklarını ifade etti.

Dönüşümlü çalışan personellerinin yanı sıra evden çalışan personelleri bulunduğunu da dile getiren Pandelidis, kazı için bekleyen çok sayıda dosya hazırladıklarını ve kazı programında bulunan 100’ün üzerinde durumdan söz ettiklerini söyledi.

Kayıp Şahıslar Komitesinin yeni Kıbrıslı Türk üyesinin atanmasının ardından Kuzey Kıbrıs’a geçerek kendisiyle baş başa görüştüğünü de dile getiren Pandelidis, internet üzerinden komite toplantısı yaparak, komite olarak nasıl çalışacaklarına karar verdiklerini de ifade etti.

Ekiplerin yaklaşık olarak ne zaman çalışmaya başlayabileceğini görmeye çalıştıklarını dile getiren Pandelidis, bir soruya yanıtında ise “her zaman bilgi akışı olduğunu” söyledi.

Üç kişinin ise daimi olarak Birleşmiş Milletler (BM) ve çeşitli ülkelerin arşivleri üzerinde çalışmayı sürdürdüğünü ifade eden Pandelidis, kalıntıları kapalı bölge Maraş’ta olabilecek kayıplar konusunda ise, esas ilgi alanlarının Maraş’ta bulunan Stavru mezarlığıyla ilgili olduğunu, çünkü buraya gömülmüş kayıp kişiler olabileceğini düşündüklerini sözlerine ekledi.