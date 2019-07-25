Lacroix-Anastasiadis görüşmesi

BM Genel Sekreteri’nin Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüştü.

Alithia ve diğer gazeteler, BM Genel Sekreteri’nin Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix’nın, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’la birlikte dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüştüklerini, Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun da görüşmede hazır bulunduğunu yazdılar.

Habere göre, Rum Sözcü Prodromu görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Anastasiadis’in, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’inde gerçekleştirdiği eylemler konusunda Lacroix’ya bilgi verdiğini belirtti.

Anastasiadis’in, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla 9 Ağustos’ta yapacağı görüşme hakkında Lacroix’ya bilgi aktardığını belirten Prodromu, UNFICYP ve iki taraf arasında Güven Yaratıcı Önlemler konularının da ele alındığını ifade etti.

UNFICYP’in görev süresinin yenilenmesi konusunda BM’nin tam desteğini almalarının memnuniyet verici olduğunu belirten Prodromu, UNFICYP’in görev süresinin uzatılmasını beklediklerini söyledi.

Prodromu, Anastasiadis’in çözüm müzakerelerinin yeniden başlamasını hedeflediği ve bu yönde yapılabilecek bütün alternatif önerileri yaptığını iddia ederek liderlerin 9 Ağustos’ta biraya gelecek olmalarının olumlu bir gelişme olduğunu, başka bir yoruma gerek olmadığını vurguladı.