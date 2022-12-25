Makarios Drusiotis'e kitap yazdığı için suçlamalar

Kıbrıslı Rum gazeteci yazar Makarios Drusiotis, kendi imzasını taşıyan Politis gazetesinde yer alan makalesinde, yolsuzlukla ilgili kitap yazdığı için suçlandığını dile getirdi.

Politis gazetesi “Yolsuzlukla ilgili Kitap Yazdığım İçin Suçlandım” başlıklı haberinde, Makarios Drusiotis’in kendi kaleminden, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in kendisine yönelik suçlamalarına karşı verdiği yanıtlara da yer verdi.

Habere göre Drusiotis, Anastasiadis’in, yazmış olduğu son üç kitabından ve özellikle sonuncusu olan “Mafya Devleti” isimli kitabının içeriklerinden rahatsızlık duyması için her nedene sahip olduğunu belirtti.

Anastasiadis’in sessizliğini bozarak kitabın içeriğiyle değil yazar ve yazarın niyetiyle ilgili suçlamalarda bulunduğunu belirten Drusiotis, kendisinin hiçbir zaman bir yazara “niye kitap yazdın” diye bir sorunun sorulduğunu görmediğini ancak Kıbrıs’ta kitapların ne ifşa ettiğinin ötesinde bu kitapları neden yazdığının sorulduğunu söyledi.

ABD’deki özellikle Donald Trump başkanlığı dönemindeki gelişmeleri yakından takip ettiğini, Trump’ın birçok yakın çalışma arkadaşlarının tecrübelerine yer verdikleri kitaplar yazdığına dikkati çeken Drusiotis, bu kitapların içeriklerinin patırtılara da neden olduğunu ancak hiç kimsenin bu kitapların neden yazıldığını sormadığını ifade etti.

Drusiotis, ilk kitabının yayımlanmasından iki yıl sonra, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bazılarını “Omega” kanalına verdiği söyleşide dile getirdiği “10” suçlamaya ilişkin yanıt vermek istediğini dile getirdi.

Drusiotis, aralarında, "hainlik, casusluk, nankörlük, DİSİ çalışanı olduğunun" da bulunduğu suçlamalara ayrıntılarıyla birlikte yanıt verdi.