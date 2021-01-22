Rum Lider, kutlama mesajı gönderdi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, ABD Başkanı seçilen Joe Biden ile Başkan Yardımcısı Kamala Harris’e, geçtiğimiz gün yemin ederek görevlerini devralmalarının ardından, tebrik mesajı gönderdiği haber verildi.

Anastasiadis’in, Biden ve Harris’e yönelik mesajında, ABD’deki yeni hükümetle işbirliğinde bulunmaya hazır olduğunu belirttiğini yazan Fileleftheros, Anastasiadis’in yemin töreninin ardından Twitter hesabından “Doğu Akdeniz ve bunun ötesinde, barış ve istikrarla ilgili ortak vizyonumuz temelinde, stratejik işbirliğimizi daha da ilerletmek için, ABD’deki yeni hükümetle yakın bir işbirliğinde bulunmaya hazırız” mesajını paylaştığını iletti.

Gazeteye göre Anastasiadis’in mesajına yanıt veren ABD’nin Kıbrıs’taki Büyükelçisi Judith Gail Garber ise, Güney Kıbrıs’ın ABD’nin değerli bir ortağı olduğunu ifade etti.

Biden ve Harris’e yönelik tebrik mesajından ötürü, Anastasiadis’e teşekkür eden Garber, Rum Yönetiminin ABD’nin değerli bir ortağı olduğunu belirterek, ABD’deki yeni yönetimle ikili ilişkilerin derinleşmesinin sürmesini umduklarını sözlerine ekledi.

Öte yandan gazete “Dört Referans Noktası- Joe Biden’ın Başkanlığı Döneminde Washington-Lefkoşa İlişkileri Nerede Değerlendirilecek” başlığıyla yer verdiği haberinde ise, ABD ile Güney Kıbrıs arasındaki işbirliğinin, Joe Biden’ın döneminde 4 nokta üzerinde değerlendirileceğini yazdı.

İki ülke ilişkilerinin nasıl gelişeceğini belirleyecek konuları, iki ülke ilişkilerinin sürmesi, Washington’un Kıbrıs sorunundaki tutumu, Türkiye’yle ilişkiler ve ABD’nin bölgedeki politikası olarak sıralayan gazete, Rum kesiminin, Joe Biden’ın ilk odaklanacağı yerin ülkesinin çıkarları olduğu değerlendirmesinde bulunduğunu ekledi.