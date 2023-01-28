Rum-Yunan savunma sanayileri arasında memorandum imzalandı

Rum Araştırma ve İnovasyon İşletmeleri Derneği (KSEEK-CARIE) ile Yunan Havacılık Uzay, Güvenlik ve Savunma Şirketler Birliği (EELEAA-HASDIG) arasında, Rum ve Yunan savunma sanayileri arasındaki işbirliğinin ikili, Avrupa düzeyinde ve uluslararası düzeyde sağlamlaştırılması ve güçlendirilmesi hedefiyle karşılıklı anlayış memorandumu imzalandığı bildirildi.

Alithia’nın “Yunanistan ve Kıbrıs Savunma Sanayileri Arasında İşbirliği Memorandumu” başlıklı haberinde geçen Pazartesi ve Salı günleri Limasol’da düzenlenen “BATTLEFIELD ReDEFINED 2023” uluslararası kongresi sırasında imzalanan işbirliği memorandumuna SKEEK-CARIE adına Tasos Kunudis, EELEAA HASDIG adına da Nikolas Papatsas’ın imza attığını yazdı.

Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis ve Yunanistan’ın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Yoannis Papameletiu’nun huzurunda imzalanan işbirliği memorandumuyla Güney Kıbrıs ve Yunanistan “savunma sanayilerinin işbirliğinde yeni bir dönemi başladığını kaydedildi.

Habere göre “KSEEK-CARIE” tarafından yapılan açıklamada memorandumla, Rum ve Yunan şirketlerinin halen Avrupa ileri teknoloji savunma sistemleri araştırma ve inovasyon programlarına katılmakta olduğu ve imzalanan memorandumla iki ülkenin savunma sanayileri arasındaki işbirliğinin ikili, Avrupa ve uluslararası düzeylerde sağlamlaştırılması ve güçlendirilmesinin hedeflendiği bildirildi.

Bu memorandum ile Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın güvenlik ve savunma alanındaki sıkı işbirliğinin, yeni ve inovatif sistemlerin artırılması ve uluslararası piyasalara sürülmesi konusunda yeni bir dönemin başlangıcı olduğu da açıklamaya eklendi.