Yunanistan’daki tren kazasında hayatını kaybeden öğrenciler, bugün son yolculuğuna uğurlanacak

Yunanistan’da Larisa kentinin kuzeyindeki Tempi bölgesinde yolcu treni ile yük treninin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada hayatını kaybeden Kiprianos Papayoannu ve Anastasias Adamidu’nun cenazelerinin dün uçakla Selanik’ten Güney Kıbrıs’a getirildiği ve cenaze törenlerinin bugün yapılacağı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler ilgili habere geniş şekilde yer verdiler.

Habere göre, Yunanistan’daki tren kazasında hayatını kaybeden Kiprianos Papayoannu ve Anastasias Adamidu’nun cenazelerinin dün Larnaka eski havalimanına getirilirken havalimanında, Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Sosyal Yardım Müsteşarı Marinela Evangelu da hazır bulundu.

Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos yaptığı açıklamada acının büyük ve tarifsiz olduğunu belirterek bir kez daha taziyelerini sundu.

Öte yandan Alithia gazetesi Anastasias Adamidu’nun cenaze töreninin bugün öğleden sonra Baf’ta, Kiprianos Papayoannu’nun ise bu sabah Avgoru’da düzenleneceğini yazdı.