Limasol’da iki Suriye vatandaşı, bir depoda elleri ve ayakları bağlı şekilde bulundu.

Haravgi gazetesi, Suriye vatandaşı bir kişinin pazar günü Limasol polisini arayarak, ev arkadaşlarının kaçırıldığı ihbarında bulunması üzerine bir depoya düzenlenen polis operasyonunda Suriye uyruklu iki kişinin elleri ve ayakları bağlı şekilde bulduğunu yazdı.

Şahıslar arasında alacak verecek konusunda anlaşmazlık bulunduğunu aktaran gazete, iki Suriyelinin kaçırılmasına karıştıkları belirlenen 7 kişinin tutuklandığını yazdı.