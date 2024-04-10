Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, hükümetin Amerikan Chevron şirketi ile olan görüşmelerinin iyi yolda olduğunu ifade etti.

Fileleftheros gazetesine göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, 14’üncü Ekonomik Kongre’de yaptığı konuşmada, İtalyan şirket ENI CEO’su Claudio Descalzi’nin, kendilerine ruhsat izni verilen yatakların geliştirilmesine yönelik planı sunmak amacıyla önümüzdeki günlerde Güney Kıbrıs’a geleceğini ifade etti.

ENI şirketinin Total ile iş birliği içerisinde, önceliğinin Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki 6’ıncı parselde yer alan “Kronos, Dias ve Kalipso” yataklarını değerlendirmek olduğunu yazan gazete, elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak, Hristodulidis’in söz ettiği “Afrodit” yatağının değerlendirilmesi konusunda Chevron ile yürütülen görüşmelerin iyi yolda olduğunu söylemesinin, Amerikalı şirketin, yaklaşık on gün önce 2019 yılında üzerinde anlaşmaya vardığı plana ilişkin görüşlerini revize ettiği mektubu Rum Enerji Bakanlığı’na göndermesiyle ilişkili olduğunu belirtti.

Gazete resmî olmayan bilgilere atıfta bulunarak Chevron’un gönderdiği mektubu içerisinde yüzer güç ünitesinin (FPU) kullanımını da kesinleştirdiğini, daha önceki başka bir yöntem kullanılması fikrini terk ettiğini yazdı.

Amerikan şirketi ile görüşmelerin devam etmesinden önce bu mektubun devletin yabancı danışmanları, Enerji Bakanlığı ve hidrokarbon ile ilgili birimler tarafından değerlendirileceğini yazan gazete yine bilgilere dayanarak, zaman ve paraya ihtiyacı olan muhtemelen de “Kronos” yatağının değerlendirilmesi için Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “MEB” içerisindeki sinerjiler açısından FPU’nun değerlendirilmesi olasılığının arttığından da bahsetti.

Habere göre Güney Kıbrıs’a önümüzdeki günlerde gelecek olan ayrıca Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve Enerji Bakanı ile görüşecek olan ENI CEO’su Descalzi’nin, görüşmelerinde Mısır’daki terminale doğal gaz taşınması ve pompalanması konusunu da ele alması bekleniyor.