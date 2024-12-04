Güney’de kalan çok kıymetli Türk mallarının (arazi ya da bina) “hak sahipleri” tarafından cüzi miktarlara kiralanmasına rağmen aralarında büyük işletmelerin de bulunduğu üçüncü şahıslar tarafından kullanıldığı, bazılarının üzerine milyonlarca euroluk yatırım da yapılarak Rum “kamusunun zarara sokulduğu” bildirildi.

Alithia “Kıbrıs Türk Malları Mafyası” başlıyla aktardığı haberinde Rum Meclisi “Göçmenler” Komitesi Başkanı Nikos Kettiros’un bahse konu durumlar ve saptanan bölgelerle ilgili “şüpheli kiralamalar” isimli bir delil dosyasını araştırılmak üzere İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu’ya ilettiğini yazdı.

Habere göre söz konusu dosyada Rum yönetiminden “asgari garantili gelir” alan kişilerin Güney’de kalan çok değerli Türk mallarını Rum İçişleri Bakanlığı uhdesindeki “Kıbrıs Türk Malları Vasiliğinden” çok cüzi meblağlara kiraladığına ancak bu malların, büyük işletmelerin de aralarında bulunduğu üçüncü şahıslar tarafından kullanıldığına hatta bazı Türk malları üzerine milyonlarca euroluk yatırım da yapıldığına dair deliller bulunuyor.

Kettiros RİK’e yaptığı açıklamada bu durumun birden fazla kentte gözlemlendiğini belirterek “şüpheli addedilen kiralamalar kayıtlı kiracı ile hükümet arasında yapılıyor" dedi.

Habere göre, Güney’de kalan Türk mallarının yönetilmesine yeraltı dünyasının da müdahil olduğu yolunda bilgiler de bulunuyor. Daha önce, milyon euroluk Türk mallarının, yeraltı dünyası ile bağlantılı görünen kişi ya da şirketlere aylık birkaç yüz euroya kiralandığı bilgisi edinilmiş ve Kettiros İçişleri Bakanlığı ve yetkilileri “zor davalara dokunmaya” çağırmıştı.