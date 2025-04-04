Güney Kıbrıs’taki kara para aklama ile ilgili yasa tasarısının, kumarhaneler hatırına esnetildiği belirtildi.

Haravgi gazetesi Rum Meclisi’nin dünkü oturumunda, DİSİ, DİKO, DİPA, EDEK ve ELAM’ın “müşteriler tarafından, kumarhanede veya kumarhane tesisinde veya kumarhane uydu kurulumunda, nakit olarak ve temel yasada öngörülen 10 bin euro sınırının ötesinde ödeme veya işlem yapmasına izin veren” yasa önerisini kabul ettiğini yazdı.

Habere göre yasa tasarısının incelenmesi sırasında bir de rapor sunuldu.

Bu raporda, “meclis komitesinin ilgili yasa tasarısını incelerken, kısa adı MOKAS olan “Örtbas Suçlarıyla Mücadele Birimi’nin, komiteye şüpheli işlemlerle ilgili bilgi verdiği” de ifade edildi.