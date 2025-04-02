Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile telefon görüşmesi yaptığı haber verildi.

Haravgi Hristodulidis’i “Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in “izinden giderek savaş suçlusu ilan edilmiş katil Netanyahu” ile görüşmekle suçladı.

Habere göre Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımında Hristodulidis’in geçen hafta Paris’te gerçekleştirilen Doğu Akdeniz konulu zirvenin ardından ve bölgedeki gelişmeler ışığı altında Netanyahu ile telefon görüşmesi yaptığını, görüşmede “son bölgesel gelişmeler ve ikili iş birliği konularının” ele alındığını belirtti.

Gazete “Katil devlet İsrail Gazze’deki barbarlıklarını sürdürürken iki lider (Güney) Kıbrıs ile İsrail arasındaki sıkı koordinasyonun önemine vurgu yaptığını ve ikili ilişkileri daha da pekiştirmeyi taahhüt ettiğini söylüyor.” ifadesini kullandı.