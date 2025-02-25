Güney Lefkoşa’da bulunan Petrakis Kiprianu Ortaokulu öğrencilerinin, Nazi selamı yaparak fotoğraf çektirdikleri ve bunları sosyal medyada yayımladıkları bildirildi.

Haravgi gazetesi, “Tüm Kıbrıs Birleşik Öğrenci Örgütü” (PEOM) Larnaka şubesinden konuyla ilgili açıklama yapılarak, öğrencilerin Nazi selamı vermesinin kınandığını ve okullarda yükselişe geçen Nazi sempatizanlığının kabul edilemez olduğunun kaydedildiğini yazdı.

Habere göre, bu gibi durumların şaka addedilemeyeceğinin ve masum şeyler olmadığının belirtildiği açıklamada, Nazi ideolojisinin tüm dünyayı kana bulayan suç ideolojisi olduğuna vurgu yapıldı.