Güney Kıbrıs’ta “Sigma” televizyonu adına yapılan bir anketin sonuçlarına göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e 2023 yılındaki başkanlık seçimlerinde oy veren seçmenlerin (Hristodulidis seçmenlerinin) yüzde 48’inin, Hristodulidis’e bir daha oy vermeyeceği belirtildi.

Politis gazetesi, “Nikos Hristodulidis Bir Dönemlik Başkan” başlığıyla manşetten yer verdiği haberinde, Hristodulidis’in ikinci beş yıllık dönem için başkan seçilmeyi öncelikli hedefi olarak ortaya koymuş olabileceğini, ancak vatandaşların kendisi ve şimdiye kadarki ülke yönetimiyle ilgili hayal kırıklığının, Hristodulidis’in planlarını bozacağının görüldüğünü yazdı.

“Sigma” televizyonu tarafından dün yayımlanan anket sonuçlarına göre, Hristodulidis’in seçmenlerine bakıldığında 2023 yılındaki başkanlık seçimlerinde Hristodulidis’e oy veren seçmenlerin yüzde 48’inin Hristodulidis’in yeniden başkan seçilmemesi gerektiğini düşündüğünü kaydeden gazete, ankete katılanların tamamının yüzde 65’inin de bu görüşü paylaştığını belirtti.

Ankete göre Hristodulidis’le ilgili olumlu görüşe sahip olanların oranının yalnızca yüzde 34, olumsuz görüşe sahip olanların oranının ise yüzde 55 olduğunu kaydeden gazete, ankete katılanların yüzde 60’ının Hristodulidis’in seçim öncesi vaatlerini yerine getirmediğine inandıklarını da belirtti.

Ankete göre hükümetin çalışmalarını olumlu görenlerin oranının yüzde 25’i geçmediği, yüzde 74’lük bir oranının ise hükümetin çalışmalarının beklentilere yanıt vermediğini düşündüğü kaydedildi.

Gazete iç sayfadan “Hristodulidis’in Başkanlığının Tamamen Yıkılması” başlığıyla yer verdiği haberinde ise “Sigma” televizyonu tarafından dün yayımlanan anketin sonuçlarının Hristodulidis’in ülke yönetimiyle ilgili olumsuz imajı gözler önüne serdiğini yazdı.

Anketin “Sigma” televizyonunun talebiyle 20-28 Şubat tarihleri arasında “Prime Consulting Ltd.” tarafından yapıldığını kaydeden gazete, anketin Hristodulidis’in ülke yönetimindeki ikinci yılı dolayısıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Ankette verilen yanıtlardan Hristodulidis’in başkanlığa yeniden seçilme perspektifi olmadığı ve bir dönemlik başkan olarak göze çarptığı sonucunun çıktığını yazan gazete, toplam nüfusa bakıldığında yalnızca yüzde 17’lik bir oranın Hristodulidis’in yeniden seçilmesi gerektiğini düşündüğünü, yüzde 65’lik bir oranın ise Hristodulidis’in başkanlığa yeniden seçilmemesi gerektiğini düşündüğünü belirtti.

Seçmenlerin partisel dağılımlarına bakıldığında Hristodulidis’in yeniden başkanlığa seçilmemesi gerektiğini düşünen DİSİ seçmenlerinin oranının yüzde 54, seçilmesi gerektiğini düşünenlerin oranının ise yüzde 23 olduğunu kaydeden gazete, Hristodulidis’in yeniden başkanlığa seçilmemesi gerektiğini düşünen DİKO seçmenlerinin oranının yüzde 45, ELAM seçmenlerinin oranının ise yüzde 55 olduğunu yazdı.

Ankete göre yüzde 69’luk bir oranın bugünkü yönetimin ülkeyi yanlış yöne sevk ettiğini düşündüğünü de kaydeden gazete, Hristodulidis’e oy veren seçmenlerin yüzde 57’sinin de bugün ülkenin yanlış yöne gittiğini düşündüğünü ve bunun da ilginç olduğunu aktardı.

Hristodulidis’in çalışmalarından çok veya yeterince memnun olduğunu düşünenlerin oranının yalnızca yüzde 25 olduğunu da kaydeden gazete, Hristodulidis’in çalışmalarından memnun olan DİSİ seçmenlerinin oranının da yüzde 36 olduğunu belirtti.

Gazete anket sonuçlarına göre Hristodulidis’in Kıbrıs sorunundaki icraatlarından memnun olanların oranının yüzde 36, olmayanların oranının ise yüzde 57 olduğunu ekledi.

Alithia gazetesi ise “Hristodulidis’in Çöküşü Devam ediyor- Ankete Katılanların Yalnızca Onda Biri Onu Yeniden Başkan Olarak Görmek İstiyor- Yüzde 65’lik Bir Oran ise Onu Yeniden Başkan Olarak Görmek İstemiyor” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, Hristodulidis’in popülerliğiyle ilgili orana da yer verdi.

“Sigma’nın” bir önceki anketine göre Hristodulidis’in popülerliğinde de yüzde 7 düşüş yaşandığını yazan gazete, Hristodulidis’in 2024 yılının şubat ayında yüzde 41 olan popülerlik oranının bu yılın şubat ayında ise yüzde 34 olduğunu ekledi.