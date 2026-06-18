Bağımsızlık Yolu (BY) Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, Güngör Katı Atık Depolama Tesisi’nde çıkan yangının "ülkenin daha fazla nüfus yükünü taşıyamadığını ve ekolojik hizmetlerin kâr amacıyla yönetilmesinin ciddi sonuçlar doğurduğunu ortaya koyduğunu" kaydetti.

Rahvancıoğlu yazılı açıklamasında, Güngör Çöplüğü’nde çıkan yangının arkasındaki temel nedenlerin göz ardı edildiğini savundu ve KKTC'deki nüfus politikaları ile özelleştirme anlayışını eleştirdi.

2015 yılında tesiste depolanan katı atık miktarının 190 bin ton olduğunu, 2025 yılında ise bu rakamın 340 bin tona yükseldiğini belirten Rahvancıoğlu, bu artışın nüfus artışının doğrudan bir sonucu olduğunu ifade etti.

“Ülke daha fazla nüfusu kaldıramayacağını bas bas bağırıyor” diyen Rahvancıoğlu, sermayenin ucuz iş gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla dünyanın farklı bölgelerinden insanların ülkeye getirildiğini, ancak bunun ne insani çalışma koşullarıyla ne de gerekli altyapı yatırımlarıyla desteklendiğini savundu.

Rahvancıoğlu, Güngör tesisini işleten özel şirketin adının özellikle geri planda bırakıldığını da öner sürerek, “Özel sektörün her şeyi daha iyi yöneteceğini savunanlara verilecek en net cevap, bugün Güngör’den yükselen dumanlardır.” dedi.