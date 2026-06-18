Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Atatürk Öğretmen Akademisi’ne (AÖA) ilişkin hazırlanan yasa tasarısına sert tepki gösterdi. KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu hedef alarak, “Şeytanın aklına gelmeyen Nazım Bey’in aklına geldi” ifadelerini kullandı.

MAVİŞ: ŞEYTANIN AKLINA GELMEYEN NAZIM BEY’İN AKLINA GELDİ

Yazılı açıklama yapan Maviş, ülkede sahte diploma konusunun halen yargı gündeminde bulunduğu bir dönemde, Eğitim Bakanlığı tarafından Meclis’e sunulan düzenlemenin AÖA’nın yapısını değiştirmeyi amaçladığını savundu.

Hazırlanan tasarının teknik bir düzenleme olmadığını ileri süren Maviş, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen bazı uygulamaların bu kez Atatürk Öğretmen Akademisi üzerinden yeniden hayata geçirilmeye çalışıldığını iddia etti.

KTÖS açıklamasında, lisans mezunlarına yönelik özel sınav uygulaması, bir yıla indirilebilecek eğitim süreci, muafiyet ve intibak düzenlemeleri, yaş sınırının kaldırılması ve kabul sisteminin tüzüklerle şekillendirilmesine ilişkin maddelerin AÖA’nın mevcut yapısını zayıflatacağı öne sürüldü.

Sendika, söz konusu düzenlemenin Atatürk Öğretmen Akademisi’ni dört yıllık kamusal öğretmen yetiştirme kurumu niteliğinden uzaklaştıracağını savunarak, “AÖA sahte diploma kapısına dönüştürülmek isteniyor” görüşünü dile getirdi.

Geçici öğretmenlerle ilgili sorunların çözüm yerinin AÖA Yasası değil Öğretmenler Yasası olduğunu belirten KTÖS, hükümetin hukuki çözüm yerine siyasi tercih yaptığını ileri sürdü.

Açıklamada ayrıca, sahte diploma soruşturmalarının sürdüğü bir dönemde eğitim sistemini etkileyecek böylesi bir düzenlemenin dikkatle değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

KTÖS, Atatürk Öğretmen Akademisi’nin itibarsızlaştırılmasına, öğretmenlik mesleğinin değersizleştirilmesine ve kamusal eğitimin siyasi hesaplara kurban edilmesine karşı olduklarını belirterek, yasa tasarısının geri çekilmesini talep etti.

Sendika, düzenlemenin hayata geçirilmesi halinde buna karşı mücadelelerini sürdüreceklerini de açıkladı.