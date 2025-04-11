Güngör Katı Atık Alanı’nda dün akşam çıkan yangına müdahale ediliyor.
Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, çevre emniyetinin alındığı yangında yer yer duman çıkışı sürüyor.
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Güngör Katı Atık alanında, henüz tespit edilmeyen sebepten dolayı dün akşam saat 22.00 sıralarında başlayan yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra özel bir şirkete ait iş araçlarıyla müdahale edilirken duman, rüzgarın da etkisiyle bölgedeki köyleri etkiliyor.