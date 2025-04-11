Başbakan Ünal Üstel, 13 Nisan’a kadar devam edecek olan 4. Antalya Diplomasi Forumu’na (ADF2025) katılmak üzere Antalya’ya gitti.

Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleşecek olan forumun bu yılki teması “Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek” olarak belirlendi.

Forumun açılış töreni bugün 15.00’te Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı açılış konuşması ile başlayacak ve forum kapsamında, iklim değişikliği, terörizmle mücadele, insani yardım, dijitalleşme, gıda güvenliği ve yapay zeka gibi küresel gündemin öne çıkan başlıkları yanında çeşitli konular tartışılacak.

Başbakan Üstel foruma katılmak için gittiği Antalya’da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Antalya Diplomasi Formu’na her yıl katılıyoruz. Bu organizasyonu KKTC’nin uluslararası platformlardaki görünürlüğünü artırmak ve diplomatik ilişkilerimizi güçlendirmek noktasında son derece yararlı buluyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Tüm dünyaya biz de uluslararası toplumun yok sayılamaz bir parçasıyız demeye geldik.” diyen Üstel, küresel ve bölgesel barış çabalarına katkı koyacaklarını söyledi. Üstel, Kıbrıs’ın sadece sorunla anılan bir ada olmaması gerektiğini belirterek, forumda pek çok uluslararası heyetle bir araya gelip, muhataplarına bu gerçekleri anlatma fırsatı bulacağını düşündüğünü kaydetti.