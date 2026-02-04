Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, yargıda reform ihtiyacı bulunduğunu ve yargının verimliliğini artırmaya yönelik anayasal değişiklik düşüncesinin siyasi sürtüşmelere kurban edilmemesi gerektiğini savundu.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, “Yargının sesine kulak vermemiz gerekiyor” diyen Gürcafer, “‘Geciken adalet, adalet değildir’ sözünü sıkça dile getiriyoruz ancak bunu söylemek tek başına yeterli olmuyor. Yargının gecikmesinden şikâyet etmek bizi bir sonuca götürmüyor” ifadelerini kullandı.

Yargının sesine kulak verilmesi gerektiğini söyleyen, Gürcafer, yargının verimliliğinin artırılmasına yönelik anayasal değişiklik beklentisinin geçmişte siyasete kurban edildiğini savunarak, bu kez de benzer bir sürecin yaşanmaması gerektiğini belirtti.