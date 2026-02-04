Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES) ve Türkiye Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) yetkililerinden oluşan "Başkanlar Kurulu" toplantısı Girne'de yapıldı.

KIBTES'ten verilen bilgiye göre, toplantıya Türkiye Memur Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Ali Yalçın, KIBTES Genel Başkanı Himmet Turgut, iki sendikanın yönetim kurulu, denetleme ve disiplin kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda ülke ve ülke dışı eğitim alanındaki gelişmeler, eğitim çalışanlarının talepleri, sorunları ve çözüm önerileri görüşüldü.

KIBTES Genel Başkanı Himmet Turgut, bir duruşu, bir kardeşliği, ortak bir geleceği konuşmak için toplandıklarını belirtti ve “Biz Kıbrıs Türkleri için Türkiye Cumhuriyeti sadece bir ülke, bir devlet değildir, zor zamanlarda arkamızda hissettiğimiz güçtür aynı zamanda. Yalnız bırakıldığımızı düşündüğümüzde varlığını hissettiğimiz ana vatanımızdır” dedi.

Anadolu’nun elinin, yüreğinin ve duasının 1571’den itibaren Kıbrıs’ın üzerinde olduğunu söyleyen Turgut, “Biz Kıbrıs Türk halkı olarak ana vatanımıza olan bağlılığımızı her zaman onurla taşıdık. Aramızda bir deniz var ama gönülden gönüle kurulan köprüler öyle güçlüdür ki, hiçbir fırtına onları yıkamaz. Türkiye Cumhuriyeti’ni yakından takip ediyoruz. Ülkemizin attığı adımlarla gurur duyuyoruz. Kendi içinde büyük sorunları çözme iradesi gösteren Türkiye’nin, aynı zamanda dünyada mazlumun sesi olmaya devam ettiğini görüyoruz.” dedi.

Dünyanın ciddi bir vicdan kaybı yaşadığını ifade eden Turgut, “Yıllarca bize demokrasi, insan hakları, çocuk hakları diye ders verenlerin, iş kendi çıkarlarına gelince bu değerleri nasıl bir kenara bıraktıklarına hep birlikte şahit oluyoruz. Gazze’de yaşananlar bunun en acı örneğidir" dedi.

İsrail ve emperyalist ülkelere karşı "gerekli tedbirlerin geç ve eksik" alındığını, bunun derin bir endişe yarattığını kaydeden Turgut, "Hem Türk tarafında hem Rum tarafında, tehlikeli bir sürecin sessizce ilerlediğini görüyoruz. Eğer gereken hassasiyet gösterilmezse, korkarım ki çocuklarımıza güvenle emanet edeceğimiz bir vatanı konuşmakta zorlanabiliriz. Bu kaygı bugün yalnızca bizim değil, adanın her iki tarafının da ortak kaygısıdır” şeklinde konuştu.

Turgut, "insani değerleri açık ve net şekilde savunan ülkelerin başında Türkiye’nin geldiğini" belirterek, “Mazlumdan yana duruşunu, adalet arayışını ve insanı merkeze alan tavrını takdir ediyor, biz de gücümüz yettiğince bu duruşun yanında olmaya çalışıyoruz. Biz inanıyoruz ki dünyayı bu karanlıktan çıkaracak olan şey, insanı yücelten bir eğitim anlayışıdır. İşte bu inançla, 2017 yılında kurulan Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası olarak ‘biz de varız’ dedik." ifadelerini kullandı.

Eğitim-Bir-Sen’in her zaman KIBTES'in yanında olduğunu belirten Turgut, "Tecrübesiyle, desteğiyle ve en önemlisi kardeşlik duygusuyla bizleri hiç yalnız bırakmadınız. Bunun için, sendikamız adına, geleceğimiz olan çocuklarımız adına ve Kıbrıs Türk halkı adına yürekten teşekkür ediyorum. Sayın Ali Yalçın Başkan’ın vizyonu ve duruşu sayesinde, Eğitim-Bir-Sen ile Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası arasındaki bu kardeşlik bağı inşallah uzun yıllar devam edecek, çok güzel işlere vesile olacaktır.” dedi.