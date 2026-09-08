Türkiye Adalet Bakanı Akın Gürlek, Girne açıklarında meydana gelen yolcu gemisi kazası sonrasındaki çalışmalara Türkiye olarak destek vermeye devam edeceklerini bildirdi.

Türkiye Adalet Bakanlığı, Başbakan Ünal Üstel’in Türkiye Adalet Bakanı Akın Gürlek'i ziyaretine ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre Üstel, 30 Ağustos'ta Girne açıklarında meydana gelen gemi kazası sonrasındaki çalışmalar çerçevesinde çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Ankara'da, beraberindeki heyetle Gürlek'e ziyarette bulundu.

Açıklamada KKTC'nin temel önceliğinin kazanın ardından kayıp insanlara en kısa sürede ulaşmak olduğunu ifade eden Üstel’in, Türkiye ile tam işbirliği içerisinde mevcut imkanların güçlendirilmesi ve ihtiyaç duyulan her türlü ilave kapasitenin devreye alınması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladığı kaydedildi.

Adalet Bakanı Gürlek ise Türkiye olarak KKTC'nin tüm çalışmalarına destek vermeye devam edeceklerini bildirdi. Gürlek, kazayla ilgili adli işbirliği sürecinin Adalet Bakanlığındaki ilgili birimlerce hassasiyetle takip edildiğini kaydetti.

Ziyarette, Adalet Bakan Yardımcısı Burak Ceyhan ile ilgili birim amirlerinin de hazır bulunduğu kaydedildi.