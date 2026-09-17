Türkiye Adalet Bakanı Akın Gürlek, eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü soruşturması kapsamında İstanbul ve Ankara'daki operasyonda 3 şüphelinin gözaltına alındığını, Kıbrıs'ta bulunduğu tespit edilen diğer bir şüpheli hakkında adli sürecin devam ettiğini bildirdi.

Gürlek, NSosyal hesabından, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturmaya ilişkin açıklamada bulundu.

Yıllar geçse de hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmamakta kararlı olduklarını vurgulayan Gürlek, şüpheli ölüme ilişkin, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığıyla yürütülen soruşturmada, maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünün altını çizdi.

Gürlek, şunları ifade etti:

"Soruşturma kapsamında bugün, olay tarihinde görev yapan eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, eski cezaevi savcısı ve Kozinoğlu'nun iki koğuş arkadaşı olmak üzere 4 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verilmiştir. İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Kıbrıs'ta bulunduğu tespit edilen diğer şüpheli hakkındaki adli süreç ise devam etmektedir. Faili Meçhul Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızın da katkısıyla, ölümün meydana geldiği gece yaşananlar, olayın ardından yürütülen adli işlemler, toplanan deliller ve önceki soruşturma süreci hiçbir soru işareti bırakılmayacak şekilde yeniden incelenmektedir."

Bakan Gürlek, aradan geçen süre ne olursa olsun, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, sorumluların tespit edilmesi ve adaletin tecellisi için gereken bütün adli süreçlerin kararlılıkla yürütüldüğünü belirtti.