İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, müstehcen içerikli paylaşım yaptığı tespit edilen 419 sosyal medya hesabına ve müstehcen içerik barındırdığı değerlendirilen linke erişim engeli getirildi.

Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce ailenin, çocukların ve gençlerin her türlü istismardan korunması amacıyla çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, sosyal medya platformlarında müstehcen içerikli paylaşım yaptığı tespit edilen 419 sosyal medya hesabına ve müstehcen içerik barındırdığı değerlendirilen linke erişim engeli getirildi.