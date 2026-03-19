Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Hayat Pahalılığı Ödeneği’nde kısıtlamaya gidileceğinden söz edildiğine işaret ederek, Hükümetin bu konuda çalışanların aleyhine bir değişikliğe gitmesi durumunda sessiz kalmayacaklarını vurguladı.

Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) ve Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, yaptığı yazılı açıklamada, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin “tasarruf tedbiri” adını verdiği kararların emekçiyi sefalete sürüklediğini savundu.

“Yaklaşık kırk yıldır devletin kasasından nemalanan büyük sermayedarları Teşvik Yasası’yla beslemeye devam ederek devletten daha zengin hale getirenler, sanal bet konusunda alınması gereken vergileri yürürlüğe koymayanlar, resmi hizmet araçlarını sivil plakalandırmalara devam edenler, partizanca yapılan istihdamları sınırlandırmayanlar, yandaşlara emeklilik menfaati sağlamak için, rotasyon usulü müdür ve müsteşar atamalarına devam edenler ve bazı kesimlere vergi affı getirerek vergi borçlarını silenler bizlere tasarruf tedbirinden söz ediyor.” diyen Bengihan, halk geçim sıkıntısıyla tükenme noktasına gelirken Hükümetin alım gücünün korunması için elzem olan Hayat Pahalılığı Ödeneği'nde kısıtlamaya gideceğinden söz edildiğini belirterek eleştirdi.

Alınması gereken esas tedbirlerin alınmadığı, vergi afları ve teşviklerin devam ettiği eleştirisinde de bulunan Bengihan, “Hükümetin ülkeyi sürüklediği ekonomik çıkmazın bedelinin emekçiye ödetilmesi asla kabul edilemez.” dedi.