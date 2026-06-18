Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamusen) Başkanı Metin Atan, yaklaşık 800 çalışanın iş güvencesini sağlayacağını belirttiği Güvence Yasası’nın önemli bir aşamaya geldiğini söyledi.

Atan yaptığı yazılı açıklamada, 15-20 yıldır gündemde olan ve kamu çalışanlarının uzun süredir beklediği düzenlemenin bir kadro veya terfi yasası değil, yaklaşık 800 çalışanın iş güvencesini sağlayan bir düzenleme olduğunu kaydetti.

Yasanın temel amacının çalışanları siyasi baskılardan ve “iki dudak arasındaki” belirsizlikten kurtarmak olduğunu belirten Atan, yanlış yorumlara da tepki gösterdi.

Sürece katkı koyan Başbakan’a, komite üyelerine ve Cumhuriyetçi Türk Partisi’ne teşekkür eden Atan, yasanın hazırlanması ve olgunlaştırılması sürecinde yoğun emek harcadığı gerekçesiyle UBP Milletvekili Hasan Küçük’e ayrıca teşekkürlerini iletti.

Personel Dairesi ve Başsavcılık görüşleri alınarak hazırlanan tasarının pazartesi günü Genel Kurul’da görüşülmesinin beklendiğini ifade eden Atan, ardından Cumhurbaşkanlığı onay sürecinin başlayacağını söyledi.

Yaklaşık 400 sözleşmeli çalışanın durumunun da gündemlerinde olduğunu belirten Atan, bu çalışanların izin, sağlık izni ve diğer sosyal haklarına ilişkin düzenlemeler için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Temmuz ayında sözleşmelilere yönelik yeni adımlar atılmasının hedeflendiğini kaydeden Atan, Kamusen’in yıllardır verdiği mücadelenin meyvelerini almaya başladığını ifade etti.